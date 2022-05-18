Ср, 18.05.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Анна Седокова теперь блондинка

Анна Седокова ФОТО: Кадр из видео https://www.instagram.com/stories/annasedokova

Бывшая солистка "ВИА Гры" в своем Instagram опубликовала видеозапись с неожиданным преображением. 

В жизни Анны Седоковой происходят постоянные изменения, сейчас звезда решила поменять цвет волос.

"Перешла на светлую сторону. Ни минуты не жалею. Начинаю новую жизнь. Интересно, как в ней ))", - подписала звезда свою публикацию.

Поклонники отреагировали положительно и оставили много хвалебных комментариев. 

"Рассказываю, как я решилась. У меня 3 года был контракт с любимым шампунем, по которому я не могла менять цвет волос. Сейчас, когда все остановилось и прямо перед подписанием нового контракта все заморозилось, я поняла, что "сейчас или никогда", - записала Седокова обращение к своим подписчикам.

Анна Седакова ФОТО: Кадр из видео https://www.instagram.com/stories/annasedokova

Напомним, что сейчас Анна Седокова замужем в третий раз. Избранником певицы стал баскетболист Янис Тимма. Пара воспитывает троих детей телеведущей от предыдущих браков.

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