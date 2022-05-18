Ср, 18.05.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Владимир Зеленский на открытии Каннского кинофестиваля ФОТО: MHAEDRICH/JPPARIENTE/SIPA

Во вторник, 17 мая, в Каннах состоялось долгожданное открытие 75-го международного кинофестиваля. Война в Украине внесла неизбежные коррективы, добавив в богатую фестивальную программу военный акцент.

Так, на открытии кинофестиваля выступил президент Украины Владимир Зеленский. Обращаясь к гостям и участникам фестиваля  по видеосвязи он привел цитату из фильма с Чарли Чаплином "Великий диктатор" - политической сатирой на нацизм, в частности Адольфа Гитлера: "Но со временем ненависть пройдет и диктаторы умрут". 

Далее он продолжил: "Нам нужен новый Чаплин, чтобы сегодня доказать, что кинематограф не немой". 

"Мы продолжаем бороться, - добавил украинский лидер. - У нас нет другого выбора, кроме как продолжать бороться за нашу свободу. Мы победим в этой войне. Слава Украине".

Выступление Зеленского вызвало бурные аплодисменты. В этом году на Каннском фестивале тема войны занимает важное место. Последний документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Естественная история разрушения" о бомбардировках немецких городов силами союзников в конце Второй мировой отсылает к войне в Украине. Еще один документальный фильм, который будет показан в программе фестиваля, - картина литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, которую режиссер снимал в Мариуполе, где был убит в начале апреля, сообщает Русская служба BBC.

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