Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Так, на открытии кинофестиваля выступил президент Украины Владимир Зеленский. Обращаясь к гостям и участникам фестиваля по видеосвязи он привел цитату из фильма с Чарли Чаплином "Великий диктатор" - политической сатирой на нацизм, в частности Адольфа Гитлера: "Но со временем ненависть пройдет и диктаторы умрут".

Далее он продолжил: "Нам нужен новый Чаплин, чтобы сегодня доказать, что кинематограф не немой".

"Мы продолжаем бороться, - добавил украинский лидер. - У нас нет другого выбора, кроме как продолжать бороться за нашу свободу. Мы победим в этой войне. Слава Украине".

Выступление Зеленского вызвало бурные аплодисменты. В этом году на Каннском фестивале тема войны занимает важное место. Последний документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Естественная история разрушения" о бомбардировках немецких городов силами союзников в конце Второй мировой отсылает к войне в Украине. Еще один документальный фильм, который будет показан в программе фестиваля, - картина литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, которую режиссер снимал в Мариуполе, где был убит в начале апреля, сообщает Русская служба BBC.