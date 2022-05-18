Признаки, которые указывают, что пора что-то менять в сексуальной жизни

Нелюбовь к своему телу

Стесняясь своего тела, очень сложно получать удовольствие от секса. Когда один из партнеров думает о несовершенствах тела, ему трудно расслабиться. Сексолог советует принять тот факт, что у каждого тела есть несовершенства. Комплименты каждой части своего тела помогут полюбить себя, научиться чувствовать тело, его проявления.

Негативные установки

Это касается предубеждений к сексу по типу "Секс - это грех", "Это грязно", "Стыдно" и так далее.

При наличии такого отношения к сексу интима мало, человек вступает в половой контакт через силу, а потом испытывает чувство вины.

Нет времени на секс

Важно осознавать, что секс - значимая сторона жизни, которая помогает установить эмоциональную и физическую близость между двумя партнерами.

Секс стал однообразным

Если ничего в "сценарии" не меняется, то секс становится скучным. Процесс может все так же приносить удовольствие, но не возбуждает так, как раньше. Что-то новое можно начать с самого простого - нижнего белья, комнаты, фильма, эротического массажа.

Болезненные ощущения

Боль может возникать как у мужчин, так и у женщин. Неприятные, болезненные ощущения у женщин во время полового акта встречаются чаще и называются диспареунией. Нередко это связано с неудобной позой, крупным размером полового члена партнера, послеродовым состоянием. В данном случае необходимо обратиться к врачу. В свою очередь, полная невозможность проникновения пениса внутрь женского тела обусловлена вагинизмом (резкое сжатие мышц влагалища, при котором женщина испытывает боль). Причины вагинизма могут быть самыми разными, в этом случае также следует обратиться к специалисту.

Половая конституция

Одному партнеру необходимо 2-3 раза в день, а другому - 2-3 раза в неделю. Половая конституция - врожденная характеристика, которая не меняется. Она может быть высокой, средней и низкой. Наиболее удачно, если у пары одинаковый уровень конституции.

Если в паре соседние уровни: средний и низкий, высокий и средний - то найти гармонию существенно проще, нежели когда речь идет о низком и высоком уровне.

Однако главное в данном случае - обсуждение сложившейся проблемы с партнером, чтобы знать, что не устраивает или беспокоит.

Постоянная усталость

В данном случае следует пересмотреть свой график, проверить организм на предмет присутствия витаминов в необходимом количестве, а также посмотреть на гормональный фон.

Разный диапазон приемлемого

Несовпадение желаний партнеров может привести к поиску удовольствия на стороне или завершению отношений. Однако этот пункт решается очень легко. Сексолог отмечает, что почти всегда несовпадения в сексуальных желаниях можно преодолеть.

Инициирует секс только один из партнеров

Когда инициатор - только один из партнеров, со временем он начинает считать, что этот процесс нужен только ему. В связи с этим появляется чувство нежеланности, что может привести к тому, что секс сойдет на нет.

Отсутствие диалога

Партнеры не говорят о желаниях или нежеланиях, о фантазиях, о том, чего хочется и что для них приемлемо, а что категорически отрицается. Открытость и возможность говорить обо всем, что происходит - залог здоровья отношений пары.