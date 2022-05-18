Ср, 18.05.2022
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о девочке, застрявшей в дверях трамвая

Александр Роднянский снимет сериал про Владимира Путина

Александр Роднянский ФОТО: VALERY HACHE / AFP/Scanpix

Продюсер Александр Роднянский готовит сериал о президенте Владимире Путине.  Он будет основан на книге Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать", сообщает "Медуза".

Сам Роднянский назвал свой новый проект российским "Карточным домиком" (американский политический триллер с Кевином Спейси в главной роли).

Сериал расскажет о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире. Приоткроет завесу над тем, что происходит за стенами Кремля, и покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение. Он предлагает своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля.

Ранее RUS TVNET публиковал интервью продюсера, которое он дал уже после начала войны в Украине:

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