Александр Роднянский снимет сериал про Владимира Путина

Сериал расскажет о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире. Приоткроет завесу над тем, что происходит за стенами Кремля, и покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение. Он предлагает своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля.