Александр Роднянский снимет сериал про Владимира Путина
Продюсер Александр Роднянский готовит сериал о президенте Владимире Путине. Он будет основан на книге Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать", сообщает "Медуза".
Продюсер Александр Роднянский готовит сериал о президенте Владимире Путине. Он будет основан на книге Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать", сообщает "Медуза".
Сам Роднянский назвал свой новый проект российским "Карточным домиком" (американский политический триллер с Кевином Спейси в главной роли).
Сериал расскажет о том, как скромный бывший офицер КГБ стал одним из самых страшных политиков в мире. Приоткроет завесу над тем, что происходит за стенами Кремля, и покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение. Он предлагает своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля.
Ранее RUS TVNET публиковал интервью продюсера, которое он дал уже после начала войны в Украине:
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