8 составляющих идеального секса

Секс-терапевты Пегги Кляйнплац (Peggy Kleinplatz) и А. Дана Менард (A. Dana Menard) написали книгу "Великолепный секс: Уроки выдающихся любовников" ("Magnificent Sex: Lessons from Extraordinary Lovers") после того, как они провели небольшое исследование по этой теме.

Кляйнплатц, Менард и еще пять психотерапевтов опросили 64 женатых людей, включая 33 мужчин, 30 женщин и одного трансгендера, которые сказали, что у них отличный секс. Их средний возраст составлял 47 лет и 9,6 месяца (участникам было от 23 до 59 лет).

Если кратко, то терапевты спросили их: "Как бы вы отличили хороший секс от очень хорошего?" - и задали еще несколько вопросов на тему. В итоге исследователи разработали кластер из 8 пунктов, о которых чаще всего упоминали респонденты. Именно эти 8 пунктов в дальнейшем были использованы в программе для обучения другой группы, чтобы улучшить ее сексуальную жизнь.

После восьминедельной программы большинство участников сообщили о повышении уровня сексуального удовлетворения. Так эксперты пришли к выводу, что люди могут улучшить секс, используя восемь элементов, которые они выделили.

8 элементов хорошего секса, согласно исследованию

По словам исследователей, оргазм не был одним из этих элементов, так как мало участников исследования упомянули его. Те же, кто упомянул оргазм, сказали, что он не так важен, как другие элементы, а именно:

1. Присутствие, или, по словам исследователей, "полное присутствие с интенсивно сфокусированным вниманием", будучи поглощенным моментом.

2. Глубокая связь, или ощущение, что вы стали "единым целым" с вашим партнером.

3. Чувство близости, или взаимное доверие, уважение и забота о партнере.

4. Эмпатичное общение, или способность выслушать партнера и довериться ему.

5. Аутентичность, или ощущение того, что вы в безопасности, что вы можете быть тем, кто вы есть, и получать удовольствие от того, что вам нравится во время секса.

6. Отдача, или способность "отдаться" партнеру, потому что вы чувствуете себя комфортно. Некоторые из участников отмечали, что именно степень уязвимости, которую может позволить себе человек, проводит границу между хорошим и великолепным сексом.

7. Исследование, или стремление пробовать что-то новое с позитивным, игривым и ориентированным на удовольствие настроем. Чувство юмора, по словам участников исследования, помогает ощущать себя более безопасно в самые рискованные моменты.

8. Трансцендентность, или ощущение блаженства, экстаза, покоя и отсутствия чувства времени.

Хотя некоторые участники исследования отметили, что "оргазм" и "страсть" также способствуют их сексуальной удовлетворенности, в итоге они не были решающими.

Так, терапевты давали домашние задания по сексу, в центре которых были 8 этих составляющих. Задания включали несексуальные упражнения, которые учили пары быть более игривыми друг с другом, доверять друг другу, концентрироваться на настоящем и общаться на тему сексуальных потребностей. Спустя время сексуальная жизнь пар, которые ранее на нее жаловались, улучшилась.