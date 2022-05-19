Эксперт по энергетике: Мы как ребенок, которого оторвали от груди

Латвия - отдельный остров?

Один из примеров, как действуют в скандинавских странах, - это энергетические заводы, использующие отходы, не подлежащие переработке. По мнению Ванагса, Латвия осталась отдельным островом, где такое решение не было разработано и реализовано, но сейчас у него есть потенциал. "Чем больше неперерабатываемых отходов можно использовать для производства тепла и электроэнергии, тем лучше для общества и окружающей среды", - объясняет Ванагс.

"У нас много неиспользованных отходов. В Европе одним из важнейших элементов промышленного симбиоза является использование отходов, которые уже невозможно переработать никаким другим способом, кроме как на свалке, для выработки тепла. Превращение отходов в полезную энергию позволит сократить расходы на содержание полигонов, положительно повлияет на окружающую среду и, следовательно, позволит сделать шаг навстречу энергетической независимости", - напомнила Эвия Пудане, исполнительный директор CLEANTECH LATVIA.

К 2035 году, в соответствии с целями ЕС, Латвия сможет хранить на полигонах лишь 10% производимых ежегодно бытовых отходов. В настоящее время на полигоны отправляется почти 60% отходов, более половины из которых непригодны для переработки (добычи сырья).

Краеугольный камень экономики

"Промышленный симбиоз действительно является одним из краеугольных камней и ведущих моделей циркулярной экономики. Это означает, что то, что осталось и не может больше использоваться одним предприятием, не выбрасывается на свалку, а максимально используется в производстве другого продукта или услуги", - пояснила Рудите Весере, директор Департамента охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, добавляя, что иерархия переработки отходов должна, прежде всего, предотвращать и сокращать объем отходов, хранящихся на полигонах, и перерабатывать их в материал или новый продукт. Остальное, что не может быть переработано, должно использоваться для производства вышеупомянутой энергии.

Преимущества промышленного симбиоза подчеркнула Э. Пудане: "Я думаю, что одна из самых важных цифр, если мы посмотрим на то, как мы могли бы сократить потребление тепла в Риге, заключается в том, что

правый берег Даугавы мог бы примерно на 25% финансироваться за счет энергии, полученной в результате регенерации отходов.

Однако в Национальном плане управления отходами на 2021-2028 годы упоминается, что количество неперерабатываемых, но высокоэнергоемких материалов, которые могут быть подготовлены для производства энергии, в Латвии достаточно велико - порядка 200-220 тысяч тонн в год. Количество энергии, которую можно произвести таким образом эквивалентно 7% импорта природного газа в год".

Опыт истории и зарубежных стран

Архитектор Беатриса Штейна, работавшая в Дании, отметила успешную интеграцию регенерационной станции в городскую среду, которую удалось реализовать Копенгагену: "Черное облако, дурной запах и вредоносность - это все восприятие прошлого века, которое при сегодняшних технологиях больше не соответствует реальности. С помощью современных технологий можно очистить дымовые газы так, чтобы достичь CO2-нейтральности выбросов. Например, в Копенгагене здание завода находится прямо в городе и несет также общественную пользу, используясь как лыжная трасса и место для занятий спортом. Вовлечение жителей в процесс позволяет избежать негативного восприятия, поскольку люди понимают, что это более экологично, чем складирование неперерабатываемых отходов в окружающей среде".

Лайзанс также обратил внимание на опыт прошлого: "В настоящее время мы создаем большие горы отходов, закапываем и оставляем ненужные, даже вредные вещества и материалы следующему поколению в качестве "привета" от нас. Если мы не будем повторно использовать все, что можно использовать повторно, а также все, что можно использовать для получения энергии, то, закапывая эти отходы, мы будем продолжать наносить ущерб и загрязнять главное богатство Латвии - землю. Безусловно, стоит обратить внимание на проверенные и усовершенствованные мировые технологии, которые обеспечивают чистую и контролируемую переработку отходов".

E. Шайцанс считает, что такие мусороперерабатывающие заводы являются концептуальным решением для обеспечения теплоснабжения, но для них важно найти стратегически наиболее подходящее место с точки зрения мощности и логистики.