Чт, 19.05.2022
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Эксперт по энергетике: Мы как ребенок, которого оторвали от груди

Свалка. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

"Когда ребенок рождается, мать кормит его грудью. Когда ребенка отрывают от груди, он ужасно вопит. Мы сейчас находимся в похожей ситуации, потому что в течение многих лет у нас был очень дешевый источник энергии. А теперь нам нужно самим начинать думать о том, как мы и наша страна будем жить в будущем", - комментирует Айгар Лайзанс, профессор Института энергетики Латвийского сельскохозяйственного университета.

Два направления развития

Заместитель госсекретаря по энергетике Министерства экономики Эдий Шайцанс во время дискуссии об энергетической независимости призвал осознать разницу между абсолютной энергетической независимостью и энергетической независимостью, в рамках которой Латвия способна при необходимости заменить энергоресурсы и поставщика, говорится в пресс-релизе Cleantech Latvia.

Эксперт добавил, что в настоящее время существует два параллельных направления развития. Первое - это сокращение индивидуального потребления. Второе - создание доступных энергоресурсов для следующего отопительного сезона и уменьшение помех, мешающих в будущем увеличить мощности и применить новые технологии производства возобновляемой энергетики.

"С людьми нужно говорить достаточно открыто. Мы хотим быть энергетически независимыми", - подчеркнул Шайцанс.

Андрис Ванагс, руководитель развития бизнеса в Латвии компании по производству зеленой энергии Gren, согласен с тем, что важно обратить внимание на надежное энергоснабжение:

"Очевидно, что

Латвия никогда не будет полностью самодостаточной и энергетически независимой.

Так же, как мы никогда не будем независимыми и самодостаточными в военном отношении. Мы должны работать с партнерами и тщательно их выбирать. Если мы являемся страной Европейского Союза, мы не должны бояться работать с Литвой, Эстонией и Скандинавией".

Латвия - отдельный остров?

Один из примеров, как действуют в скандинавских странах, - это энергетические заводы, использующие отходы, не подлежащие переработке. По мнению Ванагса, Латвия осталась отдельным островом, где такое решение не было разработано и реализовано, но сейчас у него есть потенциал. "Чем больше неперерабатываемых отходов можно использовать для производства тепла и электроэнергии, тем лучше для общества и окружающей среды", - объясняет Ванагс.

"У нас много неиспользованных отходов. В Европе одним из важнейших элементов промышленного симбиоза является использование отходов, которые уже невозможно переработать никаким другим способом, кроме как на свалке, для выработки тепла. Превращение отходов в полезную энергию позволит сократить расходы на содержание полигонов, положительно повлияет на окружающую среду и, следовательно, позволит сделать шаг навстречу энергетической независимости", - напомнила Эвия Пудане, исполнительный директор CLEANTECH LATVIA.

К 2035 году, в соответствии с целями ЕС, Латвия сможет хранить на полигонах лишь 10% производимых ежегодно бытовых отходов. В настоящее время на полигоны отправляется почти 60% отходов, более половины из которых непригодны для переработки (добычи сырья).

Краеугольный камень экономики

"Промышленный симбиоз действительно является одним из краеугольных камней и ведущих моделей циркулярной экономики. Это означает, что то, что осталось и не может больше использоваться одним предприятием, не выбрасывается на свалку, а максимально используется в производстве другого продукта или услуги", - пояснила Рудите Весере, директор Департамента охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, добавляя, что иерархия переработки отходов должна, прежде всего, предотвращать и сокращать объем отходов, хранящихся на полигонах, и перерабатывать их в материал или новый продукт. Остальное, что не может быть переработано, должно использоваться для производства вышеупомянутой энергии.

Преимущества промышленного симбиоза подчеркнула Э. Пудане: "Я думаю, что одна из самых важных цифр, если мы посмотрим на то, как мы могли бы сократить потребление тепла в Риге, заключается в том, что

правый берег Даугавы мог бы примерно на 25% финансироваться за счет энергии, полученной в результате регенерации отходов.

Однако в Национальном плане управления отходами на 2021-2028 годы упоминается, что количество неперерабатываемых, но высокоэнергоемких материалов, которые могут быть подготовлены для производства энергии, в Латвии достаточно велико - порядка 200-220 тысяч тонн в год. Количество энергии, которую можно произвести таким образом эквивалентно 7% импорта природного газа в год".

Опыт истории и зарубежных стран

Архитектор Беатриса Штейна, работавшая в Дании, отметила успешную интеграцию регенерационной станции в городскую среду, которую удалось реализовать Копенгагену: "Черное облако, дурной запах и вредоносность - это все восприятие прошлого века, которое при сегодняшних технологиях больше не соответствует реальности. С помощью современных технологий можно очистить дымовые газы так, чтобы достичь CO2-нейтральности выбросов. Например, в Копенгагене здание завода находится прямо в городе и несет также общественную пользу, используясь как лыжная трасса и место для занятий спортом. Вовлечение жителей в процесс позволяет избежать негативного восприятия, поскольку люди понимают, что это более экологично, чем складирование неперерабатываемых отходов в окружающей среде".

Лайзанс также обратил внимание на опыт прошлого: "В настоящее время мы создаем большие горы отходов, закапываем и оставляем ненужные, даже вредные вещества и материалы следующему поколению в качестве "привета" от нас. Если мы не будем повторно использовать все, что можно использовать повторно, а также все, что можно использовать для получения энергии, то, закапывая эти отходы, мы будем продолжать наносить ущерб и загрязнять главное богатство Латвии - землю. Безусловно, стоит обратить внимание на проверенные и усовершенствованные мировые технологии, которые обеспечивают чистую и контролируемую переработку отходов".

E. Шайцанс считает, что такие мусороперерабатывающие заводы являются концептуальным решением для обеспечения теплоснабжения, но для них важно найти стратегически наиболее подходящее место с точки зрения мощности и логистики.

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