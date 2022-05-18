кинорежиссер Роланд Калныньш ФОТО: LETA

Сегодня, 18 мая, скончался выдающийся кинорежиссер Роланд Калниньш, сообщила представитель Национального киноцентра Кристина Матиса.

Режиссер умер через 10 дней после того, как встретил свое 100-летие. Юбилей мастера отметили почетным выступлением в кинотеатре Splendid Palace и премьерой нового фильма "Более ста лет", размещением коллекции фильмов Калниньша на портале filmas.lv и многими публикациями и программами в различных СМИ.

Режиссер родился 7 мая 1922 года в семье почтовых служащих в поселке Вецслабада Лудзенского края. Учился в 1-й Рижской городской гимназии. После Второй мировой войны, в 1947 году, он начал работать на Рижской киностудии в качестве режиссера. Сначала был ассистентом режиссера, а затем вторым режиссером.

В 1959 году он снял свой первый полнометражный фильм "Илзе". Фильмы 1960-х годов - "Я всё помню, Ричард (Камень и осколки)" и "Дышите глубже" - были признаны нежелательными и сняты с советского проката. В процессе создания был также остановлен еще один его фильм, который, по мнению современных критиков, мог бы стать важным фильмом в латвийском кинематографе.

Калниньш также снимал документальные фильмы. Документальный фильм "Разговор с королевой" по творчеству актрисы Вии Артмане был удостоен премии "Большой Кристап" как лучший полнометражный документальный фильм (1980).

Он также был кавалером Ордена Трех Звезд. В 2005 году получил награду национального кинофестиваля "Большой Кристап" за пожизненный вклад в кинематограф.

В 2018 году на Каннском кинофестивале Калниньш получил награду за выдающиеся достижения в области культуры за свой фильм "Дышите глубже" (или "Четыре белые рубашки").