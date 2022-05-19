Война в Украине перешла на новый этап. Российские войска потерпели тяжелое положение при попытке форсировать реку в Донбассе. А с завода "Азовсталь" стали выходить защитники Мариуполя – что российские пропагандисты трактуют как капитуляцию, а украинские официальные лица – как гуманитарную операцию по эвакуации. При этом в адрес российских военноначальников слышна резкая критика со стороны своих же соратников. Означает ли это скорое окончание войны и свертывание "спецоперации"? Об этом RUS TVNET поговорил с киевским политтехнологом Олегом Постернаком.

Что-то пошло не так

Война за Донбасс, как и вся затеянная Россией "спецоперация" отнюдь не стала блицкригом. Она идет с переменным успехом то одной, то другой стороны, а недавно российские войска потерпели тяжелое положение при попытке форсировать реку Северский Донец в Донбассе. Погибли сотни солдат и уничтожены десятки единиц техники. Это может свидетельствовать о кризисе в российской армии, сообщила газета New York Times.

Киевский политтехнолог ФОТО: Олег Пастернак

О том, что со "спецоперацией" явно что-то не так, громко говорят уже и в России. Так, одна из ключевых медийных фигур так называемой "русской весны" образца 2014 года, экс глава "министерства обороны" самопровозглашенной ДНР, гражданин России и отставной офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) выступил с резкой критикой генералитета. В частности, как пишет Telegraf.by, он потребовал у президента РФ Владимира Путина голову того, кто дал ему "ложную информацию": "Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации на Украине, благодаря которой вы [потеряли] золотые дни, когда действительно мог бы быть "блицкриг". И далее разразился обвинениями в сторону российского министра обороны Сергея Шойгу, заявив о его халатности. "В предательстве у меня нет возможности обвинить, но в ней бы я заподозрил", – цитирует И. Стрелкова Obozrevatel.com.

А между тем с осажденного завода "Азовсталь" – последнего оплота украинских войск в Мариуполе, который российские войска бомбят всеми возможными способами уже более двух месяцев, начали выходить защитники и выносить раненых. "Президент Украины назвал эту операцию "спасением военных", которые держали оборону почти два месяца, российские власти называют это капитуляцией", - пишет BBC. Цифры тоже очень отличаются. В зависимости от источников информации, речь идет о 300 – 700 человек.

"Второй этап горячей войны между Украиной и Россией по большому счету скомкано заканчивается. Возможно, ситуация в преддверии некой оперативной паузы. Заявленные цели РФ на втором этапе войны не выполнены. Битва за Донбасс показала, что у России не хватает централизованного планомерного наступательного потенциала. Россия растянула фронт на 1300 км и создала огромную уязвимость для своей армии, потому что есть бреши, которые Украина активно использует. Например, контрудар в Харьковской области позволил выровнять линию фронта в пользу Украины и выйти к границам Харьковской области. Поэтому Россия в срочном порядке вынуждена прибегать к иной тактике. Например, усиливать информационную накачку вокруг Беларуси и Приднестровья, чтобы не допустить концентрации вооруженных сил Украины на Донбассе. А из последнего – обстрелы Черниговской и Сумской областей. Думаю, цель этих боев – именно отвлечение сил. Хотя большинство военных аналитиков не отрицают рецидив.

Россия частично продвигается, но продвигается очень тяжело. Я бы назвал это не кризисом в армии, а управленческим, логистическим и прежде всего кадровым коллапсом.

У бойцов низкая мотивационная культура, абсолютное отсутствие понимания за кого и за что они воюют – это деморализует", - прокомментировал ситуацию RUS TVNET Олег Постернак.

Инсинуации "башен Кремля"

Что касается "Азовстали", то, по словам эксперта – это не сдача в плен, а результат переговоров: "Если бы произошла сдача позиций в результате активных действий российской армии, после приказа сдаваться – это было бы одно. Но когда шли интенсивные и тяжелые переговоры и есть определенный результат по эвакуации тяжелораненых украинских бойцов, чтобы сохранить их жизни, с последующим обменом, то это не поражение, а чисто гуманитарная операция".

Однако в целом на фронтах это не меняет ситуацию: "Все, что происходит в Мариуполе вокруг "Азовстали" – это чисто символические вещи. Город контролируется российскими войсками преимущественно. Но "Азовсталь" является для России чисто символической раздражающей сакральной целью. Они хотят на пропагандистских каналах осветить величие российского оружия. И то, что украинские бойцы не сдаются безумно раздражает лично Путина. Плюс вокруг бойцов искусственно раздули что они, якобы, "нацисты"".

Если говорить о критике Игоря Стрелкова (Гиркина) в адрес "бездарных военноначальников", то Олег Постернак считает его "политической куклой, которая иногда озвучивает идеи, зачастую неудобные российской власти". Эксперт говорит, что Стрелков критикует российское руководство и генералитет уже не первый год. Однако риторика эта может быть не спроста.

"Гиркина связывают с одной из "башен Кремля", которая сейчас конкурирует за влияние на Путина и вообще на украинскую карту. Возможно то, что он начинает озвучивать критические тезисы, это заказ, чтобы показать слабость позиции, например, Шойгу, части какой-то силовой элиты России, которая действительно теряет в глазах Путина преимущество, уважение, в силу того, что произошел стратегический провал в украинско-российской войне. Гиркин, скорее всего, принадлежит к одной из групп конкурирующей элиты, который озвучивает тезисы, направленные на минимизацию влияния силового окружения Путина".

Но может быть и еще одна весьма интересная причина. Как отмечает Олег Постернак, пропагандистские каналы РФ в последнее время меняют "рамку" освещения этой войны и даже допускают не только нейтральную, но порой и положительную оценку действий украинской армии. "Взять даже Лукашенко. Недавно он заявил, что надо брать пример с опыта мобильных групп военнослужащих Украины. Это заявлено не спроста. Это означает, что в России, возможно, дана команда готовить выход государства из этой войны. А для этого надо менять пренебрежительный тон и дегуманизацию врага на более нейтральный фрейм: что мы и видим. Так что заявления Гиркина вполне могут вписываться в смену концепции освещения этой войны на российских каналах", - говорит аналитик.

Переговоры застопорились

А между тем переговорный процесс между конфликтующими сторонами, который столь обнадеживающе начинался в начале войны, судя по всему, заморожен. Как сообщает BBC, о фактическом прекращении переговоров заявили замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и руководитель главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса", - заявил Руденко на конференции дискуссионного клуба "Валдай", отметив, что переговоры не ведутся "ни в каком виде". Так насколько еще может затянуться эта война, завершения которой с надеждой ждет весь мир?

"России не выгодно тянуть время, это, скорее, сейчас выгоднее Украине, которая вошла в военный вкус. Хотя, безусловно, есть немалые минусы и для Украины: ведь затягивание конфликта – это огромная угроза для финансово-экономической стабильности страны.

Но украинцы полны решимости: и вооруженные силы, и командование. Президент Зеленский доказал, что он не пойдет ни на одну уступку России в плане территориальной целостности Украины. После встречи на базе "Рамштайн", после визита Бориса Джонсона в Киев произошла резкая смена настроений и фактически, особенно после Бучи, Ирпеня, Бородянки в Киеве переоценили возможности мирного договора с РФ. Произошла переоценка смысла этого договора. Потому что для России это будет всего лишь пауза, чтобы потом начать новую войну", - говорит Олег Постернак.

"Украине выгодно сегодня спокойно, не спеша, опираясь на западную помощь, общественное мнение европейцев и всего западного мира, пользуясь широкими возможностями лендлиза, постепенно отвоевывать свои территории, шаг за шагом. Такова сейчас наша позиция. И в таких условиях идея мирного договора выглядит, мягко говоря, профанацией. А вот России она сейчас очень необходима: Россия увязла. Она с каждым месяцем получает минус в экономике, что болезненно бьет по военной промышленности, банковской инфраструктуре, государственному блоку. А в будущем ударит и по энергоносителям. Хотя пока нефтяное эмбарго еще не утвердили, из-за противостояния с Венгрией, цены на нефть пошли вниз и объемы потребления российской нефти хоть незначительно, но уменьшаются – такие тенденции есть. Так что им очень важно сейчас поставить точку с запятой. Поэтому Россия сейчас в западных изданиях размещает заказные статьи, что она вроде бы и не против компромисса, а если война затянется – это чревато продовольственной бедой для всего мира. При этом сгущая краски. Таким образом хотят воздействовать на общественное мнение и принудить Украину к миру насильственно. Поэтому Зеленский недавно и обвинил Макрона в том, что тот предлагал Украине сделать территориальные уступки России, чтобы "сохранить лицо Путина": это вызвало негодование у нашего президента. России сейчас нужен мир: она очень хочет поставить точку с запятой в войне, которую фактически проиграла – второй этап провален. Это не те результаты, на которые рассчитывала Россия к 9 мая", - отмечает эксперт.

"Да, пока они наступают на некоторых направлениях. Но что будет через месяц, когда в Украину придет тяжелое вооружение по лендлизу? Тогда будет перелом. В России политическое руководство все-таки не идиоты окончательные – они это прекрасно понимают. Поэтому в течение ближайшего месяца они будут говорить о мире. Сейчас их риторика такова, что мол это Украина не хочет мира. Мол, мы готовы, но Украина хочет, чтобы была беда с мировой конъюнктурой зерна, нестабильность…

Это стратегия России сейчас – склонить Украину к миру. Но мы выстоим. У нас есть свои военные планы и наша задача – деоккупировать территорию.

И мы это сделаем либо военным путем и выйдем к границам, которые было до 23 февраля, или, теоретически, ведя дипломатические переговоры, но уже на совсем иных условиях и фоне, чем было в конце марта в Стамбуле", - подчеркнул Олег Постернак.

Переломный момент

Но когда же будут расставлены точки, запятые и все это закончится? Эксперт рассказал, что имеется несколько сценариев.

Вариант первый: Россия сама закончит "спецоперацию" и выведет войска. Отдав свой жирный козырь – контроль над Херсонской областью и югом Запорожской области, но при этом сохранив Мариуполь и, например, отвоеванную часть Луганской области. Теоретически это возможно, но это может вызвать бурю негодования и непонимания путинского электорального большинства в самой России.

Второй вариант: Россия сконцентрирует все свои силы, продолжит дальше наступать, объявит мобилизацию хотя бы в приграничных областях, хотя особого энтузиазма участвовать в военных действиях нет даже у резервистов, повидавших Афганистан, Чечню и Сирию. Но впоследствии все равно потерпит военный крах, потому что техника у России минусуется, а у Украины – плюсуется. "Перелом будет летом", - говорит эксперт, - "Так что если Россия продолжит военные действия, то она потерпит крах где-то уже к августу. Это заявил и глава украинской разведки. В таком случае к осени военные действия закончатся. Но вопрос в том, что неизвестно, что хуже – мирный договор с РФ вот сейчас, на данном этапе, в котором можно зафиксировать хорошие условия для Украины, или поражение России, которое вызовет волну реваншизма, гнев и т.п. Чисто теоретически, можно говорить, конечно, о бунтах и заговорах против Путина, но российская элита сейчас сильна как никогда – это я знаю точно. И позиции Путина не настолько ужасны, как это рисуют, к примеру, российские либеральные комментаторы. Было бы иначе – Путина давно бы сместили. Он опирается на очень хорошо проверенные кадры, личное окружение, связанное с ним не только кровью, но и огромными финансовыми ресурсами", - говорит Олег Постернак.

"При таких раскладах – это война до осени. При более пессимистичных прогнозах – может растянуться аж до начала 2023 года. В случае, например, поддержки Китаем, внутренних проблем на Западе – например, в США в ноябре выборы в Конгресс и, возможно, им понадобится для этого только и исключительно победная рамка в Украине. Нюансов очень много", - подытожил эксперт.