С участием избранных гостей в Латвии открыто первое агентство для инфлюенсеров

"Инфлюенсеры - важная часть маркетинга, и их значение растет. Однако растет и их ответственность. Обществу нужны не только красивые картинки, но и образовательный контент, инфлюенсеры должны уметь снимать видео, проверять факты и иметь хорошую репутацию. Как агентство инфлюенсеров, контент-мейкеров и талантов, мы можем дать им возможность проявить творческий подход, взяв на себя административные и технические решения, предоставив лучшие условия для рекламодателей, более широкую базу потенциальных клиентов и другие меры поддержки", - описывает суть агентства директор по развитию бизнеса Денис Шевелов, подчеркивая, что это первое подобное агентство в Латвии.