С участием избранных гостей в Латвии открыто первое агентство для инфлюенсеров

Среди гостей мероприятия были инфлюенсеры Лаура Саулите, Лаура Визла, Даце Бахмане, Сигне Мейране, Улла Зирне, стилист Жанна Дубска, актер Максим Бусел, инфлюенсер Андрей Чистяков, модельный редактор Кристине Рудзинска и другие известные люди.
"Инфлюенсеры - важная часть маркетинга, и их значение растет. Однако растет и их ответственность. Обществу нужны не только красивые картинки, но и образовательный контент, инфлюенсеры должны уметь снимать видео, проверять факты и иметь хорошую репутацию. Как агентство инфлюенсеров, контент-мейкеров и талантов, мы можем дать им возможность проявить творческий подход, взяв на себя административные и технические решения, предоставив лучшие условия для рекламодателей, более широкую базу потенциальных клиентов и другие меры поддержки", - описывает суть агентства директор по развитию бизнеса Денис Шевелов, подчеркивая, что это первое подобное агентство в Латвии.
"Мы помогаем инфлюенсерам найти свое место, понять, где они хотят быть и как лучше туда добраться, достичь своих целей", - объясняет исполнительный директор агентства Виктория Цветкова.
В конце презентации оба основателя агентства отметили, что в целом они привержены дальнейшему развитию отрасли и разработке примеров передовой практики в более широком контексте отрасли.
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