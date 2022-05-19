Видео ⟩ В Каннах стоячей овацией встретили фильм "Жена Чайковского"

Фильм рассказывает о судьбе супруги русского композитора Петра Чайковского Антонины Милюковой, которая не могла смириться с гомосексуальностью знаменитого мужа.

"Жена Чайковского" - совместная продукция России и Франции. Кирилл Серебренников, который в данный момент проживает за пределами России, выступил как сценарист и режиссер фильма. Роль Чайковского сыграл американский актер Один Ланд Байрон, известный по роли Фила Ричардса в сериале "Интерны". Милюкову сыграла Алена Михайлова из сериала "Чики", в остальных ролях задействованы Мирон Федоров (рэпер Oxxxymiron), Варвара Шмыкова ("Чики", "Нелюбовь"), Андрей Бурковский ("Доктор Лиза", "Звоните ДиКаприо!"), Александр Горчилин ("Лето", "Ученик")

Каннский кинофестиваль в этом году из-за развернувшейся российской агрессии против Украины отказались принимать официальную делегацию из РФ, однако сделал исключение для режиссеров Кирилла Серебренникова, Андрея Звягинцева и Александра Сокурова.

Видео: Фрагмент из фильма "Жена Чайковского"