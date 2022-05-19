Видео ⟩ По запросу ФБР задержан гражданин Латвии, его подозревают в мошенничестве

Согласно судебным документам США, преступная группа вывела у американских граждан более 10 млн долларов США (9,5 млн евро).

С 2016 года правоохранительные органы США расследуют международное мошенничество и отмывание денег физическими лицами, проживающими в США и Европе.

Участники организованной группы размещали на сайте объявления о продаже автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, лодок, которые не принадлежали членам преступной группы. Эти товары предлагались для продажи на таких веб-сайтах, как Craigslist и eBay, с целью привлечения покупателей на всей территории Соединенных Штатов.

От потенциальных покупателей требовалось переводить деньги на созданные мошенническим путем банковские счета. Затем эти средства были сняты с банковских счетов и переведены электронным переводом из США. Конечно, покупатели не получили купленный товар.

Лидеры схемы наняли так называемых "денежных мулов" из Восточной Европы, чтобы они отправились в Соединенные Штаты, и открыли необходимые банковские счета для вывода средства.

Координаторы, в свою очередь, давали указания и подделывали документы для открытия банковских счетов. А также говорили, когда необходимо снять деньги.

На следующем уровне преступной группировки стояли управляющие, которые уже и выводили средства за границу.

В ходе расследования было установлено, что 29-летний гражданин Латвии участвовал в этой схеме в качестве координатора.

Государственная полиция Латвии получила запрос о правовой помощи из США. Обыск по месту жительства лица и предметы, имеющие значение для расследования, были изъяты в тот же день, когда лицо было задержано в соответствии с запросом США об экстрадиции.

Вскоре этого человека экстрадируют в США. Обыск по месту жительства человека 11 апреля проводился подразделениями Госполиции, при участии сотрудников Федерального бюро расследований США (ФБР). При обыске изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, пластинки, различные банковские карты и несколько сим-карт.