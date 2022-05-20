Начат сбор подписей за запрет занимать должности прокремлевски настроенным лицам

Авторы инициативы - организаторы шествия, которое пройдет в пятницу под лозунгом "За освобождение от советского наследия".

Ранее организаторы шествия выдвинули несколько требований президенту, Сейму и правительству.

Они требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах СССР, то есть российских оккупационных властей, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими функционерами.

Организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также разработать закон, который запрещает баллотироваться на выборах Сейма, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях лицам, которые поддерживают агрессию России против Украины.

Шествие запланировано на пятницу. Оно пройдет с 18:00 до 20:30, начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.

По прогнозам организаторов, в мероприятии могут принять участие порядка 5000 человек.