Пт, 20.05.2022
Латвия никогда не будет полностью самодостаточной и энергетически независимой. Андрис Ванагс, руководитель компании по производству зеленой энергии Gren
Андрис Ванагс, руководитель компании по производству зеленой энергии Gren

Начат сбор подписей за запрет занимать должности прокремлевски настроенным лицам

ФОТО: Shutterstock

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет занимать должности в государственных и муниципальных структурах прокремлевски настроенным лицам, сообщает агентство LETA.

Авторы инициативы - организаторы шествия, которое пройдет в пятницу под лозунгом "За освобождение от советского наследия".

Ранее организаторы шествия выдвинули несколько требований президенту, Сейму и правительству.

Они требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах СССР, то есть российских оккупационных властей, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими функционерами.

Организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также разработать закон, который запрещает баллотироваться на выборах Сейма, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях лицам, которые поддерживают агрессию России против Украины.

Шествие запланировано на пятницу. Оно пройдет с 18:00 до 20:30, начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.

По прогнозам организаторов, в мероприятии могут принять участие порядка 5000 человек.

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