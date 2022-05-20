Забота о нормальном функционировании щитовидной железы: 3 шага

Количество йода, необходимое в сутки, зависит от возраста:

в возрасте 0-5 лет - 90 мкг;

в возрасте 6-12 лет - 120 мкг;

в возрасте старше 12 лет, а также взрослые - 150 мкг;

во время беременности и в период лактации - 250 мкг.

Витамин D3

Вторым желанием щитовидной железы является широко изучаемый в последнее время витамин D3, важность которого была доказана. Витамин D3 играет важную роль в здоровье костей, обеспечении работы мышц, иммунитета и профилактике аутоиммунных заболеваний. С годами физиологически кости становятся более хрупкими, а у женщин в климактерическом периоде вместе с гормональными изменениями также меняется и кальциевый обмен и повышается риск развития остеопороза, поэтому уровню витамина D в крови необходимо уделять особое внимание.

Как известно, в случае хронического тиреоидита, когда иммунная система обращается против клеток щитовидной железы своего организма, постепенно разрушая их, важно суметь поддержать оптимальный уровень D3 в крови, чтобы остановить прогрессирование заболевания и защитить клетки щитовидной железы.

Селен

Хотя этот микроэлемент следует принимать всем, особенно он важен для тех, у кого диагностировано заболевание щитовидной железы.

"Селен обеспечивает действие различных ферментов в организме, которые, в свою очередь, контролируют гормональную активность. Одним из таких ферментов является дейодиназа, которая активирует неактивный гормон Т4, обеспечивая все функции щитовидной железы в организме человека", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Селен также обеспечивает лучшее усвоение йода организмом и защищает ткани от воздействия свободных радикалов. К сожалению, следует отметить, что жители не всех регионов могут получать селен естественным образом вместе с употребляемыми в пищу продуктами, поскольку не везде почва богата этим микроэлементом. Почва в Латвии также имеет низкий уровень содержания селена, поэтому обычно рекомендуется принимать селен с пищевыми добавками. "Важно выбирать органический селен, который полностью усваивается, и при попадании в клетки и ткани активирует селеновые белки, обеспечивая тем самым необходимые функции организма", - рекомендует фармацевт.

"В свою очередь, людям, у которых уже имеются заболевания щитовидной железы, еще большее внимание следует обращать на применение препаратов селена, принимать их регулярно и в рекомендуемых дозах. Обычно рекомендуется принимать селен от 200 мкг ежедневно и принимать натощак, поскольку так этот микроэлемент лучше усваивается организмом".

В каких случаях не следует откладывать консультацию врача

Следующие признаки могут свидетельствовать о гипертиреозе, когда щитовидная железа работает в усиленном режиме:

учащенное сердцебиение, сердечные шумы, аритмия;

снижение веса при нормальном или даже повышенном аппетите;

потливость;

перепады настроения;

истощение, мышечная слабость;

нервозность;

ощущение раздражения глаз, слезотечение;

тремор.

Возможно, работа щитовидной железы замедлилась и начался гипотиреоз:

повышенная утомляемость и сонливость;

зябкость;

замедленное сердцебиение;

увеличение веса;

повышенный уровень холестерина в крови;

сухая кожа, ломкие волосы;

нарушения памяти.