Пт, 20.05.2022
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Мартиньш Ванцанс, член правления Enefit

Забота о нормальном функционировании щитовидной железы: 3 шага

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/AnnaVel

Что касается образа жизни, то заботясь о нормальном функционировании щитовидной железы, следует учитывать хорошо известные рекомендации: правильно питаться, поддерживать нормальный вес и сохранять душевное равновесие. Но есть еще три элемента, крайне желательных для нормального функционирования щитовидной железы. 

"Это - йод, селен и витамин D3, необходимые, чтобы железа внутренней секреции - щитовидная железа – могла регулировать обмен веществ",

- говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.

Йод

Щитовидную железу образуют фолликулы, заполненные коллоидным раствором. Они производят гормоны щитовидной железы тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). "Эти гормоны активно участвуют в синтезе белков, терморегуляции организма, влияют на развитие скелета, мышц, репродуктивной системы и функционирование нервной систем", - объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Чтобы обеспечить возможность синтеза Т4 и Т3 и нормальное функционирование щитовидной железы без сбоев, вызывающих ряд других нарушений состояния здоровья в организме, включая нарушения работы желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, "в среднем в день рекомендуется принимать 150 микрограммов (мкг) йода, которые мы в основном принимаем с пищей и водой. Кроме того, организм сам может создавать резервы йода, чтобы компенсировать те дни, когда мы не получаем необходимое количество йода с питанием", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

В чистом виде йод в природе почти не существует, но в основном доступен в составе некоторых солей. Поскольку территория Латвии в древности была покрыта ледниками, в почве этого региона находится очень мало йода, и выращиваемые здесь фрукты и овощи практически его не содержат. Тем не менее следует чаще включать в рацион такую рыбу, как лосось, сельдь, треска, окунь, которые являются хорошим источником йода. К сожалению, по данным Всемирной организации здравоохранения, около половины населения Европы не принимает достаточное количество йода.

Количество йода, необходимое в сутки, зависит от возраста:

  • в возрасте 0-5 лет - 90 мкг;
  • в возрасте 6-12 лет - 120 мкг;
  • в возрасте старше 12 лет, а также взрослые - 150 мкг;
  • во время беременности и в период лактации - 250 мкг.

Витамин D3

Вторым желанием щитовидной железы является широко изучаемый в последнее время витамин D3, важность которого была доказана. Витамин D3 играет важную роль в здоровье костей, обеспечении работы мышц, иммунитета и профилактике аутоиммунных заболеваний. С годами физиологически кости становятся более хрупкими, а у женщин в климактерическом периоде вместе с гормональными изменениями также меняется и кальциевый обмен и повышается риск развития остеопороза, поэтому уровню витамина D в крови необходимо уделять особое внимание.

Как известно, в случае хронического тиреоидита, когда иммунная система обращается против клеток щитовидной железы своего организма, постепенно разрушая их, важно суметь поддержать оптимальный уровень D3 в крови, чтобы остановить прогрессирование заболевания и защитить клетки щитовидной железы.

Селен

Хотя этот микроэлемент следует принимать всем, особенно он важен для тех, у кого диагностировано заболевание щитовидной железы.

"Селен обеспечивает действие различных ферментов в организме, которые, в свою очередь, контролируют гормональную активность. Одним из таких ферментов является дейодиназа, которая активирует неактивный гормон Т4, обеспечивая все функции щитовидной железы в организме человека", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. Селен также обеспечивает лучшее усвоение йода организмом и защищает ткани от воздействия свободных радикалов. К сожалению, следует отметить, что жители не всех регионов могут получать селен естественным образом вместе с употребляемыми в пищу продуктами, поскольку не везде почва богата этим микроэлементом. Почва в Латвии также имеет низкий уровень содержания селена, поэтому обычно рекомендуется принимать селен с пищевыми добавками. "Важно выбирать органический селен, который полностью усваивается, и при попадании в клетки и ткани активирует селеновые белки, обеспечивая тем самым необходимые функции организма", - рекомендует фармацевт.

"В свою очередь, людям, у которых уже имеются заболевания щитовидной железы, еще большее внимание следует обращать на применение препаратов селена, принимать их регулярно и в рекомендуемых дозах. Обычно рекомендуется принимать селен от 200 мкг ежедневно и принимать натощак, поскольку так этот микроэлемент лучше усваивается организмом".

В каких случаях не следует откладывать консультацию врача

Следующие признаки могут свидетельствовать о гипертиреозе, когда щитовидная железа работает в усиленном режиме:

  • учащенное сердцебиение, сердечные шумы, аритмия;
  • снижение веса при нормальном или даже повышенном аппетите;
  • потливость;
  • перепады настроения;
  • истощение, мышечная слабость;
  • нервозность;
  • ощущение раздражения глаз, слезотечение;
  • тремор.

Возможно, работа щитовидной железы замедлилась и начался гипотиреоз:

  • повышенная утомляемость и сонливость;
  • зябкость;
  • замедленное сердцебиение;
  • увеличение веса;
  • повышенный уровень холестерина в крови;
  • сухая кожа, ломкие волосы;
  • нарушения памяти.

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