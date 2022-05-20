"Ракетчица Рози" отправилась к МКС на "Старлайнере". Boeing испытывает новый космический корабль

К тому же во время полета выяснилось, что из-за недостатков программного обеспечения существовала угроза столкновения корабля с его хвостовой частью, которая должна отделяться перед возвращением в земную атмосферу. К счастью для инженеров, эту ошибку удалось вовремя исправить, и "Старлайнер" благополучно приземлился в пустыне в штате Нью-Мексико.

Компьютерная графика: так будет выглядеть стыковка "Старлайнера" с МКС ФОТО: BOEING

После неудачного полета инженеры и программисты внесли в систему корабля несколько изменений, которые и позволили осуществить вторую попытку вывести "Старлайнер" на орбиту.

В отличие от предыдущей попытки, примерно через полчаса после старта "Старлайнер" успешно отделился от ракеты-носителя, вышел на предварительную орбиту и направился на МКС. В 2019 году неполадки у корабля начались именно на этом этапе.

Впрочем, даже нынешний полет не обошелся без неприятностей. Во время 45-секундной процедуры выхода на орбиту не сработали два реактивных двигателя из 12. Но вместо них включились запасные двигатели - и маневр был успешно завершен.

"Запас прочности"

На пресс-конференции представители НАСА и компании Boeing сообщили, что пока не установили причины неполадок, но эти проблемы не должна стать препятствием для успешной эксплуатации "Старлайнера". "Система создана таким образом, чтобы у нее был запас прочности - и она отработала так, как нужно, - сказал руководитель программы Марк Наппи. - У нас есть надежный корабль - и мы отправились на МКС".

"Старлайнер" разрабатывается уже 12 лет ФОТО: ULA

Программа "Старлайнер" была презентована почти 12 лет назад и стала ответом на решение НАСА поручить разработку космических кораблей для доставки человека на орбиту коммерческим компаниям, а не государственным структурам. Контракт на выполнение этой задачи достался Boeing и компании SpaceX Илона Маска.

Но если Маск отправил на МКС уже четыре пилотируемые миссии, Boeing пока не завершил даже одного успешного испытательного полета.

Последний раз компания попыталась запустить свой "Старлайнер" в августе прошлого года, но испытания пришлось перенести из-за неполадок с клапанами двигателя. Инженерам еще предстоит решить эту проблему раз и навсегда - а пока они дали "зеленый свет" нынешним испытаниям, найдя временный выход.

Предполагается, что "Старлайнер" пристыкуется к МКС и проведет на станции 4-5 дней, после чего вернется на Землю на парашюте. Если все пройдет по плану, посадка может состояться на следующей неделе в среду.

Успешное испытание корабля может позволить провести его первый полет с астронавтами на борту уже до конца этого года. И тогда у НАСА появятся две собственные системы для отправки человека в космос.

"Прежде всего нам важно завершить эту конкретную миссию, - сказала о сегодняшнем испытании "Старлайнера" представительница НАСА Кэти Людерс. - Нам надо взлететь, испытать этот космический корабль без человека на борту, продемонстрировать успешную работу автоматических систем и вернуться".

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