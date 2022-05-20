Российские хакеры или интернет-мошенники: от кого в Латвии больше проблем?

Она отметила, что целью DDoS-атак стали сайты государственных учреждений и предприятий различных секторов, в том числе медицинских, транспортных, телекоммуникационных, финансовых и других, но все они успешно отражены без существенного влияния на работу ресурсов.

Представитель Cert.lv также сообщила, что в последние недели в киберпространстве Латвии была замечена не связанная с войной в Украине активность хакеров по выманиванию финансовых средств пользователей, для чего использовались рекламные услуги Google с имитацией ссылок на сайты известных в Латвии банков.

Как сообщила Бесере, в результате пострадали несколько человек, которые лишились финансовых средств, введя на мошеннических сайтах данные доступа. В основном в Cert.lv поступали сообщения об имитациях на сайт Luminor Bank, но не исключено, что мошенники используют поддельные сайты и других банков.