В кассе театра "Дайлес" можно будет купить мед пчел, которые живут на крыше здания

Она рассказала, что в театре "Дайлес" был отмечен Международный день пчел. И если театральный сезон потихоньку подходит к концу, у пчел, поселившихся на крыше театра, сезон только начинается.

На крыше над 11-м этажом театра пчелы живут уже третий сезон в специальных ульях - в "Ясности", "Простоте" и "Страстности". Варпиня отмечает, что "ясность, страстность, простота" - это девиз основателя театра "Дайлес" Эдуарда Смильгиса.

Теперь и мед от "театральных" пчел нашел дорогу к зрителям: впредь его можно будет купить в кассе театра в качестве сувенира. На банках с медом также будет указано, в каком из ульев был собран мед.

Представитель театра отмечает, что городское пчеловодство становится все более популярным во многих крупных городах мира. Рига - один из самых зеленых городов Европы, и театр "Дайлес" таким образом вносит свой "зеленый" вклад в городскую среду.