''Жена Чайковского'' разочаровала немцев?
В этом году к Кириллу Серебренникову в Каннах приковано особое внимание - из-за его личной ситуации и политической обстановки. А как восприняли его новый фильм? DW собрала мнения немецких критиков.
В этом году к Кириллу Серебренникову в Каннах приковано особое внимание - из-за его личной ситуации и политической обстановки. А как восприняли его новый фильм? DW собрала мнения немецких критиков.
Новый фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" не только претендует на "Золотую пальмовую ветвь", но и открыл основную конкурсную программу 75-го по счету Каннского фестиваля. Премьера на Лазурном берегу состоялась 18 мая. Учитывая все нынешние политические обстоятельства и призывы бойкотировать российское искусство, к приезду Серебренникова в Канны, где его давно знают и ценят, было приковано особое внимание.
Российский режиссер и его команда были встречены аплодисментами. А после премьеры фильма он четко выразил свою позицию по-русски: "Нет войне". "Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась", - сказал в своем обращении к публике Серебренников, живущий ныне в немецком Гамбурге.
Официальная российская делигация не была допущена в Канны из-за развязанной РФ войны в Украине. "Жена Чайковского" - единственный фильм из России на этом престижном европейском киносмотре. Как его восприняли европейские кинокритики? DW ознакомилась с рецензиями в ведущих немецких СМИ.
Берлинская газета Tagesspiegel сосредоточилась на политической составляющей, которая в этом году в Каннах особенно заметна.
"Пригласив на конкурс постоянного гостя Кирилла Серебренникова и "Жену Чайковского", Фремо (программный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо. - Ред.) дал сигнал, что в нынешней борьбе интересов в сфере культуры, в разгар фактической войны в Украине, он не оценивает порядочность художников по гражданству", - подчеркивает автор рецензии, имея в виду требования бойкота со стороны украинских кинематографистов.
С другой стороны, указывает он, случай Серебренникова показывает, насколько сложно себя позиционировать: "режиссер уже много лет подвергается судебным репрессиям в России, а его фильм продвигал скандальный олигарх Роман Абрамович".
Тут стоит отметить, что Серебренников не получил госфинансирование, фильм "Жена Чайковского" был снят на средства из фонда "Кинопрайм", учрежденного Абрамовичем. В Каннах режиссер выступил за снятие санкций с миллиардера, поскольку тот давно поддерживает российское независимое кино. Также он высказался против бойкота русской культуры, отделив ее от политики, хотя, как подчеркнул Серебренников, он понимает тех, кто его требует.
То, что именно фильм режиссера из России в конкурсе был показан первым, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) называет иронией судьбы. Рецензент также указывает на участие российского олигарха Абрамовича в финансировании картины и при этом противопоставляет этому упреку ответ Тьерри Фремо: средства были вложены еще до войны. Кроме того, констатирует критик, по "Жене Чайковского" трудно заметить влияние денег олигарха, как и влияние его французских и швейцарских сопродюсеров.
О жизни Чайковского многое известно, биографы не скрывают и его гомосексуальность. Фильм Кирилла Серебренникова также поднимает эту тему. "И правда, видишь загримированных похотливых стариков и мужчин в задушевной беседе, но то, что происходит за дверями салонов и купе поезда, в картину не входит", - отмечает рецензент FAZ. Это "несвоевременное целомудрие" он считает самой большой слабостью фильма.
Другой недостаток он связывает с главной актрисой Аленой Михайловой. "Камера Серебренникова любит эту женщину, не может нарадоваться. Фильму чужда мысль о том, что красавица Антонина могла ошибаться в своих голубых, красных и желтых бальных платьях. Таким образом, он заставляет Чайковского выглядеть хуже, чем того требует повествование. Эту ассиметрию между благородной влюбленной и малодушным объектом ее любви уже отработал Франсуа Трюффо в своей "Истории Адели Г." Но Трюфо был мастером держать эмоции в подвешенном состоянии. Серебренников - нет, он позволяет своей героине с узким полем зрения идти по миру, который все больше и больше ускользает от нее", - поясняет свою мысль журналист.
Для сравнения он приводит другую картину Серебренникова - "Петровы в гриппе", представленную в Каннах в прошлом году. Фильм о болезни, которая стремительно распространяется по российской столице, превращая жителей в апатичных или буйных зомби, по мнению рецензента, по-настоящему отражает ситуацию в России. "Кино никогда не поспевает за современностью. Но иногда оно предвосхищает историю, как зеркало, которое раскрывает темное, таинственное и пугающее происходящее в глубине своего отражения", - заключает критик FAZ.
Издание Sueddeutsche Zeitung, напротив, считает, что, несмотря на историческую обстановку конца XIX века, фильм также привязан к современности. "За два с половиной мрачно поставленных кинематографических часа Серебренников показывает, что происходит с людьми, которые не могут в долгосрочной перспективе свободно развиваться из-за социальных ограничений и политического гнета, и как они переносят это давление на своих близких", - отмечает рецензент. Он уверен, что в обычное время этот фильм принадлежал бы к кругу кандидатов на "Золотую пальмовую ветвь". Но сможет ли жюри, несмотря на то, что Серебренников критикует режим Путина, решиться в этом году наградить российский фильм - это вопрос.
"Некоторые хотели бы полностью отменить российское участие в Каннах. Было бы обидно. Режиссер Кирилл Серебренников рассказывает реальную историю, которая не нравится путинизму. О гомосексуале Чайковском. И особенно о его жене, - пишет издание Die Welt. - В путинской России не очень хотят признавать, что звездный композитор был геем". Особой похвалы рецензент удостаивает актрису, сыгравшую жену Чайковского Антонину Милюкову: "26-летняя Алена Михайлова воплощает ее с впечатляющей интенсивностью. Вначале с жалостью наблюдаешь за рвением, любовью с первого взгляда, охватившей ее. Но постепенно зритель ощущает раздражение. Неужели она не хочет увидеть то, что знает весь мир?" Серебренников рассказывает ее историю "с величайшим апломбом, забирается в пучину знаменитой русской души", хотя он часто "слишком близко приближается к китчу и маньеризму", заключает обозреватель.
Другое ведущее печатное издание Frankfurter Rundschau также строго в своих оценках и обходится без восторженных возгласов. "Композитор "Патетической" вдохновил на бескрайне патетическую драму - даже если в тяжелом оркестровом саундтреке мало звучат его произведения", - констатирует обозреватель.
В то же время в фильме ему недостает уникальности: "В течение двух с половиной часов Серебренников дирижирует болью безответной любви, а его тщательно продуманный костюмированный фильм развивает свой собственный стиль только в нескольких захватывающих эпизодах. Но даже эти нереальные хореографии вряд ли выходят за рамки визуальных клише. Гомосексуальные оргии и страсть опозоренной женщины сливаются в не всегда демонстрирующих вкус видениях, подобные балету обнаженных мужчин в матросских шапках", - делится своим впечатлением автор статьи. Он подчеркивает, что российский фильм, созданный до войны, ни в коем случае не должен пасть жертвой бойкота, но с художественной точки зрения основной конкурс фестиваля мог бы обойтись и без него.
Совпадает ли мнение жюри с оценкой немецких критиков, покажут результаты конкурса. Имена новых обладателей "Золотой пальмовой ветви" станут известны 28 мая.
Видео: трейлер "Жена Чайковского"
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