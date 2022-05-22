''Жена Чайковского'' разочаровала немцев?

Кирилл Серебренников ФОТО: Кадр из видео

"Пригласив на конкурс постоянного гостя Кирилла Серебренникова и "Жену Чайковского", Фремо (программный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо. - Ред.) дал сигнал, что в нынешней борьбе интересов в сфере культуры, в разгар фактической войны в Украине, он не оценивает порядочность художников по гражданству", - подчеркивает автор рецензии, имея в виду требования бойкота со стороны украинских кинематографистов.

С другой стороны, указывает он, случай Серебренникова показывает, насколько сложно себя позиционировать: "режиссер уже много лет подвергается судебным репрессиям в России, а его фильм продвигал скандальный олигарх Роман Абрамович".

Тут стоит отметить, что Серебренников не получил госфинансирование, фильм "Жена Чайковского" был снят на средства из фонда "Кинопрайм", учрежденного Абрамовичем. В Каннах режиссер выступил за снятие санкций с миллиардера, поскольку тот давно поддерживает российское независимое кино. Также он высказался против бойкота русской культуры, отделив ее от политики, хотя, как подчеркнул Серебренников, он понимает тех, кто его требует.

"Несвоевременное целомудрие": FAZ о самой большой слабости фильма

То, что именно фильм режиссера из России в конкурсе был показан первым, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) называет иронией судьбы. Рецензент также указывает на участие российского олигарха Абрамовича в финансировании картины и при этом противопоставляет этому упреку ответ Тьерри Фремо: средства были вложены еще до войны. Кроме того, констатирует критик, по "Жене Чайковского" трудно заметить влияние денег олигарха, как и влияние его французских и швейцарских сопродюсеров.

О жизни Чайковского многое известно, биографы не скрывают и его гомосексуальность. Фильм Кирилла Серебренникова также поднимает эту тему. "И правда, видишь загримированных похотливых стариков и мужчин в задушевной беседе, но то, что происходит за дверями салонов и купе поезда, в картину не входит", - отмечает рецензент FAZ. Это "несвоевременное целомудрие" он считает самой большой слабостью фильма.

Другой недостаток он связывает с главной актрисой Аленой Михайловой. "Камера Серебренникова любит эту женщину, не может нарадоваться. Фильму чужда мысль о том, что красавица Антонина могла ошибаться в своих голубых, красных и желтых бальных платьях. Таким образом, он заставляет Чайковского выглядеть хуже, чем того требует повествование. Эту ассиметрию между благородной влюбленной и малодушным объектом ее любви уже отработал Франсуа Трюффо в своей "Истории Адели Г." Но Трюфо был мастером держать эмоции в подвешенном состоянии. Серебренников - нет, он позволяет своей героине с узким полем зрения идти по миру, который все больше и больше ускользает от нее", - поясняет свою мысль журналист.

"Жена Чайковского" ФОТО: Кадр из видео