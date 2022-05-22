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Видео ⟩ За кадром фильма "Уголовное дело для новичка". Уличные бои и полиция в 90-х

ФОТО: LMT Straume publicitātes foto

TVNET в сотрудничестве с LMT Viedtelevīzija предлагает закулисный видеосюжет о художественном фильме "Уголовное дело для новичка". Бывший начальник Государственной полиции Юрис Рекшна рассказывает о своем опыте в 90-х. Его внимательно слушает актер Ритварс Томас Логинс, который играет роль следователя Карклиньша.

В эпизоде ​​о своей роли также рассказывают Юрий Дьяконов, играющий бандита 90-х — Диму, и украинский актер Алексей Горбунов, которого выбрали на роль опытного грабителя Нитиша.

Многосерийная криминальная драма "Уголовное дело для новичка" основано на криминальном романе "Ищите женщину" легендарного латышского писателя и мастера сыска Андриса Колбергса. Закулисные видеоистории "Уголовное дело для новичка" можно также посмотреть на LMT Viedtelevīzija и в Сети, где будет опубликовано в общей сложности четыре серии закулисных видеоисторий.

Видео: сюжет о сериале "Уголовное дело для новичка"

На экране напряженные события в семи сериях переживают популярные в Латвии актеры и молодые таланты, а также артисты из-за рубежа - Украины, Армении, Литвы и России. Действие фильма происходит в 1995 году, когда Латвия только что обрела независимость. В основе истории смерть влиятельной женщины. Расследование этого дела поручают новому сотруднику полиции.

Сериал можно смотреть бесплатно на LMT Viedtelevīzija. Позже осенью на LTV1.

Галерея: Премьера многосерийной криминальной драмы "Уголовное дело для новичка"

В ролях: Мадара Зведре, Диана Криста Стафецка, Ритварс Логинс, Гиртс Круминьш, Марцис Маняков, Юрий Дьяконов и Улдис Думпис, Алексей Горбунов из Украины, Грант Тохатян из Армении, Валентин Новопольский из Литвы, Юрий Чурило и Андрей Ильин из России. 

Статья написана в сотрудничестве с LMT Viedtelevīzija.

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