Prāta Vētra даст пять концертов в городах Латвии
Этим летом Prāta Vētra отправится в концертный тур Gads bez kalendāra ("Год без календаря" - рус.), в рамках которого состоятся концерты в пяти городах Латвии.
Этим летом Prāta Vētra отправится в концертный тур Gads bez kalendāra ("Год без календаря" - рус.), в рамках которого состоятся концерты в пяти городах Латвии.
Концерты Prāta Vētra пройдут 23 июля в Елгаве, 30 июля - в Валмиере, 6 августа - в Даугавпилсе, 13 августа - в Вентспилсе и 20 августа - в Риге на Большой эстраде Межапарка.
"При подготовке концертов по всей Латвии, как и прежде, стараемся быть ответственными и дружественными природе. Хочется, чтобы наши выступления послужили примером по организации долгосрочных и заботливых по отношению к природе мероприятий. В данный момент пока ещё не на 100%, но с надеждой на будущее вместе с нашими партнёрами планируем предлагать депозитные стаканы для напитков. Будем использовать дружественное природе топливо для производства электроэнергии. На всех концертах оборудуем площадки, где каждый сможет без опаски оставить свой велосипед, скейтборд, электросамокат или любое другое бережное по отношению к природе средство передвижения", - делится планами генеральный менеджер группы Айя Аушкапа.
Команда Prāta Vētra предлагает не распечатывать билеты на концерт, приобретённые в интернете, а сохранить их в своём телефоне и показать при входе. Билеты на концерты доступны по всей Латвии в местах продажи билетов eKase.lv, информационном центре TC Spice и в городских кассах Елгавы, Валмиеры и Даугавпилса.
Украинцы, спасающиеся от войны и нашедшие убежище в Латвии, станут почётными гостями шоу и смогут посетить концерты бесплатно по своему украинскому паспорту.
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