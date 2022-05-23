Prāta Vētra даст пять концертов в городах Латвии

"При подготовке концертов по всей Латвии, как и прежде, стараемся быть ответственными и дружественными природе. Хочется, чтобы наши выступления послужили примером по организации долгосрочных и заботливых по отношению к природе мероприятий. В данный момент пока ещё не на 100%, но с надеждой на будущее вместе с нашими партнёрами планируем предлагать депозитные стаканы для напитков. Будем использовать дружественное природе топливо для производства электроэнергии. На всех концертах оборудуем площадки, где каждый сможет без опаски оставить свой велосипед, скейтборд, электросамокат или любое другое бережное по отношению к природе средство передвижения", - делится планами генеральный менеджер группы Айя Аушкапа.