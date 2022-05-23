СГД пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся мошенничеством с НДС

Преступная группировка реализовала схему налогового мошенничества в сферах металлообработки и общественного питания.

В ходе следственных и оперативных мероприятий было установлено, что в период с января 2020 года до декабря 2021 года "клиенты" схемы (предприятия) указывали в своих бухгалтерских документах и декларациях НДС несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налогово-таможенной полиции провели процессуальные действия в Риге, Даугавпилсе, Елгаве и Кекаве, в том числе 33 обыска по месту жительства фигурантов, в офисах, по юридическим адресам и в автомобилях.

Во время обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе наличные деньги, мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители данных, паспорта, ID-карты и бухгалтерские документы, а также наркотические и психотропные вещества.

В связи с деятельностью организованной преступной группировки начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 218, ч. 3 ст. 218.1 и ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.

Задержаны три человека, к которым применен статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

Размер причиненного государству ущерба будет установлен в ходе расследования.

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.