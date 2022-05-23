К нам приближается астероид размером с четыре небоскреба

Астероид под названием "7335 (1989 JA)" пролетит мимо Земли на расстоянии около четырех миллионов километров, что почти в 10 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Однако, учитывая размер астероида и его относительную близость к Земле, NASA классифицирует его как потенциально опасный для нашей планеты. Это означает, что если его орбита изменится и он упадет на Землю, ущерб будет чрезвычайно велик.
Этот астероид является крупнейшим астероидом, приблизившимся к Земле в этом году. Он летит со скоростью 76 тысяч километров в час, что в 20 раз превышает скорость выпущенной пули. В следующий раз астероид пролетит мимо Земли 23 июня 2055 года.
Астероид принадлежит к так называемому классу астероидов Аполлона. Их орбита вокруг солнца периодически пересекает орбиту Земли. Астрономам известно около 15 000 таких астероидов.
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