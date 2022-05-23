Подоляк: Украина не откажется от территорий ради перемирия

Он отметил, что позиция Украины становится все более непоколебимой, и подчеркнул, что уступки окажут негативное влияние на страну, так как после любого прекращения боевых действий Россия будет атаковать еще жестче.

"Война [после некоторых уступок] не закончится. Со временем русские пополнят свое вооружение, войска, поработают над ошибками, немного модернизируются, уволят многих генералов (...). И начнут снова - еще более агрессивно и кроваво", - считает Подоляк.

Он отверг, назвав "очень странными" некоторые прозвучавшие на Западе призывы к срочному перемирию с Россией, что включало бы оставление войск РФ на занятых территориях на юге и востоке Украины.

"Российские силы должны покинуть страну, и тогда мирный процесс может возобновиться", - сказал Подоляк.

Было бы хорошо, если бы европейские и американские политики понимали, что Россию нельзя оставить на полпути - там начнут процветать реваншистские настроения, страна будет становиться все более и более жестокой, указал Подоляк.

"Их нужно победить, они должны потерпеть болезненное поражение", - добавил он.

На прошлой неделе Подоляк объявил, что переговоры Украины с Россией приостановлены до тех пор, пока РФ не сможет объективно оценить ситуацию.

"В отличие от нас они, за 82 дня войны, так и не поняли, что ситуация в Украине совсем не такая, какой была в начале, они продолжили шантажировать, высказывать какие-то позиции публично. У них постоянно какие-то претензии к Украине, они живут в мире, в котором якобы существует "украинский нацизм". В мире уже известно, что сегодня существует только один тип нацизма - российский. Похоже, потребуется какое-то время, чтобы более серьезно отнестись к этой проблеме. Проблеме денацификации России в переговорном процессе", - сказал Подоляк.

Процесс приостановлен, но это не значит, что стороны в итоге не сядут за стол переговоров.

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