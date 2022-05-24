Шнуров объявил о возрождении группы "Ленинград"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о возобновлении концертной деятельности своего коллектива. Об этом музыкант сообщил на пресс-конференции.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о возобновлении концертной деятельности своего коллектива. Об этом музыкант сообщил на пресс-конференции.
"Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась", - сказал Шнуров на пресс-конференции.
Ближайший концерт группы состоится 10 сентября в Москве на стадионе "Лужники", где "Ленинград" сыграет с симфоническим оркестром "Глобалис". Шнуров рассказал, что в концерте также примут участие вокалистки из старого состава. Даты остальных концертов и другие подробности Шнуров не привёл.
По словам Шнурова, музыканты "Ленинграда" не выступали вместе с 2020 года и успели накопить "небывалый творческий потенциал".
"Я вроде закрыл "Ленинград", хотел, чтобы их песен не было. Но они всё равно звучат. Актуальность их не теряется. Мне кажется, что той энергии и той эмоции, которую даю я и коллектив "Ленинград" не хватает. За те годы, что Ленинград не выступал, я не услышал ничего подобного или приближающегося", - приводит слова Шнурова 78.ru.
Шнуров основал "Ленинград" в 1997 году. В марте 2019 года фронтмен объявил о последнем стадионном туре группы и её закрытии.
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