Шнуров объявил о возрождении группы "Ленинград"

"Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась", - сказал Шнуров на пресс-конференции.

Ближайший концерт группы состоится 10 сентября в Москве на стадионе "Лужники", где "Ленинград" сыграет с симфоническим оркестром "Глобалис". Шнуров рассказал, что в концерте также примут участие вокалистки из старого состава. Даты остальных концертов и другие подробности Шнуров не привёл.

По словам Шнурова, музыканты "Ленинграда" не выступали вместе с 2020 года и успели накопить "небывалый творческий потенциал".

"Два года я не выступал - сейчас я ощущаю в себе невероятные силы, жду этого стадиона, чтобы разорвать его как тузик грелку", - сказал он.

"Я вроде закрыл "Ленинград", хотел, чтобы их песен не было. Но они всё равно звучат. Актуальность их не теряется. Мне кажется, что той энергии и той эмоции, которую даю я и коллектив "Ленинград" не хватает. За те годы, что Ленинград не выступал, я не услышал ничего подобного или приближающегося", - приводит слова Шнурова 78.ru.

Шнуров основал "Ленинград" в 1997 году. В марте 2019 года фронтмен объявил о последнем стадионном туре группы и её закрытии.