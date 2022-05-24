Новый "Чип и Дейл": Гайка вышла замуж за муху и родила 42 детеныша. Соцсети негодуют, сценарист - объяснился

Трейлер нового фильма "Чип и Дейл спешат на помощь"
Премьера фильма состоялась 20 мая. В один момент в фильме главные персонажи обсуждают семейную фотографию мышки Гайки и мухи Вжика. На снимке они запечатлены вместе с 42 детенышами - и, как говорит один из героев, на этом "они не собираются останавливаться".
В Twitter детенышей уже назвали "мышемухами". Пока одним просто весело с задумки, другие жалуются на "оскверненное детство".
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В интервью The Hollywood Reporter один из сценаристов полнометражки Дэн Грегор объяснился за данный ход:
"Честно говоря, эта шутка - одна из самых странных, но я так рад, что она вошла в фильм, потому что лично меня мучал этот же странный вопрос: "Как бы выглядели их дети?". Даже в мультсериале есть этот флирт между Чипом и Гайкой, и ты такой: "Но они не могут спариваться. Бурундуки и мыши не могут быть вместе". Черепашки-ниндзя всегда заставляли задаваться меня вопросом: "Почему они флиртуют с Эйприл ОʼНил? Что они творят? Они же черепахи". Так что этот странный межвидовой роман кажется мне очень забавной деталью, которая есть во многих мультфильмах".
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