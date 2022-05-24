Новый "Чип и Дейл": Гайка вышла замуж за муху и родила 42 детеныша. Соцсети негодуют, сценарист - объяснился

Премьера фильма состоялась 20 мая. В один момент в фильме главные персонажи обсуждают семейную фотографию мышки Гайки и мухи Вжика. На снимке они запечатлены вместе с 42 детенышами - и, как говорит один из героев, на этом "они не собираются останавливаться".

СТОП. ГАЕЧКА ИЗ "ЧИП И ДЕЙЛА" ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ВЖИКА И РОДИЛА ЕМУ 42 МЫШЕМУХА??? ЧЕ БЛИН ПРОИСХОДИТ В ДИСНЕЕ, КАКОГО ХУЯ, НАД МОИМ ДЕТСТВОМ ТОЛЬКО ЧТО НАДРУГАЛИСЬ! Я СЧИТАЛ, ЧТО ВЖИК ЭТО ВООБЩЕ ТИПА СОБАКА У НИХ, КАКОГО ФИГА, ОН ДАЖЕ РАЗГОВАРИВАТЬ НЕ МОГ, БЛЯТЬ, АААААА pic.twitter.com/LzYEd2epdN

Я вчера до 4 часов ночи не могла уснуть, потому что не могла понять почему гаечка все-таки замутила в вжиком. Потом подумала, что наверное это потому что он не пиздел, и уснула

"Честно говоря, эта шутка - одна из самых странных, но я так рад, что она вошла в фильм, потому что лично меня мучал этот же странный вопрос: "Как бы выглядели их дети?". Даже в мультсериале есть этот флирт между Чипом и Гайкой, и ты такой: "Но они не могут спариваться. Бурундуки и мыши не могут быть вместе". Черепашки-ниндзя всегда заставляли задаваться меня вопросом: "Почему они флиртуют с Эйприл ОʼНил? Что они творят? Они же черепахи". Так что этот странный межвидовой роман кажется мне очень забавной деталью, которая есть во многих мультфильмах".