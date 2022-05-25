Кейт Мосс даст показания по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд

Мосс состояла в отношениях с Джонни Деппом с 1994 по 1997 год. 25 мая она выступит на судебном заседании по видеосвязи.

Изначально модель не должна была давать показаниях, но издание заявляет, что адвокаты Джонни Деппа пригласили ее после слов Херд о том, что актер якобы столкнул Мосс с лестницы.

Херд говорила об этом при даче показаний 5 мая, отвечая на вопрос, почему она ударила Деппа в марте 2015 года. Актриса тогда заявила, что она вспомнила "Кейт Мосс и лестницу" и испугалась, что Депп так же сделает с ее сестрой Уитни.

Судебный процесс по спору Джонни Деппа с Эмбер Херд все еще продолжается. Актер отвергает обвинения Херд в домашнем насилии и говорит, что, выдвигая их, она планировала разрушить его карьеру.

Судебное разбирательство должно завершиться 27 мая.

Ранее в поддержу Деппа выступили Ева Грин и Кортни Лав. Последняя на фоне разбирательств рассказала в соцсетях, как Депп спас ей жизнь после передозировки наркотиков в 1995 году.

Это произошло возле голливудского ночного клуба The Viper Room, который отчасти принадлежал Джонни Деппу.

"Я не хочу никого публично судить. Я просто хочу сказать вам, что Джонни сделал мне сердечно-легочную реанимацию в 1995 году, когда у меня случилась передозировка", - рассказала 57-летняя Кортни Лав.