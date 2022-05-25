Нападение на начальную школу в Техасе: погибли 19 детей и учитель, нападавший убит

Уцелевших детей из школы вывезли в городской социальный центр ФОТО: Reuters

Нападение произошло в школе "Робб", где обучаются дети в возрасте от 7 до 10 лет.

Город Ювалд находится примерно в 130 км к западу Сан-Антонио - седьмого по величине города США.

Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в школе. Когда произошла трагедия, Байден находился на борту президентского самолета, возвращаясь из поездки в Азию.

"Всему есть предел"

На листе бумаги - список классов, у которых были уроки во время стрельбы ФОТО: Reuters

Президент США распорядился приспустить государственные флаги над Белым домом и другими общественными зданиями в знак скорби по жертвам. Флаги будут приспущены до вечера 28 мая.

Как только Байден приземлился в Вашингтоне, он обратился к стране с речью, в которой призвал американцев выступить против влиятельного лобби, отстаивающего право на свободное владение оружием.

"Я надеялся, что когда стану президентом, мне не придется переживать это снова. Как нация мы должны спросить себя: "Когда, бога ради, мы собираемся противостоять оружейному лобби? - сказал президент США. - Не говорите мне, что мы не можем повлиять на эти побоища".

Пришло время действовать и остановить оружейное лобби, сказал президент США ФОТО: Getty Images

По его словам, сама идея, что 18-летний парень может зайти в магазин и запросто купить штурмовую винтовку и пистолет, в корне неверна. Такого рода массовые убийства редко случаются где-то еще в мире, добавил он.

О необходимости ужесточить контроль за продажей оружия высказались сразу же после известий о трагедии в Техасе и другие влиятельные демократы.

"Всему есть предел", - заявила вице-президент Камала Харрис, призвав проявить смелость и принять "разумную и осмысленную политику", чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

По словам экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, Америка превращается "в страну сплошного душераздирающего крика" и одних только мыслей и молитв уже недостаточно.

"Нам просто нужны законодатели, обладающие волей остановить бич вооруженного насилия в Америке, убивающий наших детей", - написала она в "Твиттере", реагируя на случившееся в Техасе.

Thoughts and prayers are not enough.



After years of nothing else, we are becoming a nation of anguished screams.



We simply need legislators willing to stop the scourge of gun violence in America that is murdering our children. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 24, 2022

В свою очередь сенатор от штата Техас, республиканец Тед Круз назвал стрельбу в Ювалде поистине ужасающей, однако выразил скепсис по поводу призывов к реформе законодательства об обороте оружия, которая, по его мнению, не поможет предотвратить подобные нападения.

"Ограничение прав законопослушных граждан не сработает - это неэффективно и не предотвращает преступления, - сказал он журналистам, раскритиковав политиков, которые, взывая к контролю за оружием, "проталкивают собственную политическую повестку".

Основываясь на предыдущем опыте, наиболее эффективный способ сохранить жизни детей в безопасности - это обеспечить школы вооруженными охранниками, сказал сенатор.

Когда Джо Байден баллотировался в Белый дом, он обещал ужесточить проверки при продаже огнестрельного оружия и снизить цифры смертности от его применения, достигающие десятков тысяч в год.

Но Байден и его коллеги-демократы не смогли получить достаточно голосов в Конгрессе для того, чтобы провести требование о проверки личности покупателей оружия.

Согласно данным исследовательской группы Small Arms Survey, базирующейся в Женеве, Соединенные Штаты являются наиболее вооруженным обществом в мире.

ФОТО: BBC

Американская некоммерческая организация Gun Violence Archive зарегистрировала 215 случаев применения огнестрельного оружия в США только за май, включая девять, в которых было убито более четырех человек.

Вот лишь некоторые из этих случаев:

13 мая: 16 человек были ранены в результате перестрелки в центре Милуоки, штат Висконсин. Пять человек были арестованы.

14 мая: 10 человек были убиты и трое ранены в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате нападения на расовой почве. Стрелок был арестован.

15 мая: Один человек был убит и четверо ранены в результате нападения на тайваньскую церковь в Лагуна Вудс, Калифорния.