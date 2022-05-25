Мнение: Почему Лиепая заслужила титул культурной столицы Европы

И, конечно, не застройка сама по себе создает культуру, а люди. Это видно в многочисленных реставрируемых фасадах, ярко выкрашенных дверях, оригинальном стрит-арте, постриженных арбористами деревьях и высаженных клумбах.
Говоря о шедевре современной архитектуры - концертном зале Lielais Dzintars, я хочу перейти к классическому пониманию культуры. В Лиепае есть профессиональный симфонический оркестр, регулярно дающий свои концерты. "Что же тут такого, ведь и в Даугавпилсе есть оркестр?" - спросите вы. Отвечу. В этом году оркестр отыграл свой 141-й сезон - то есть очевидно, сколько ему лет. Коллектив с богатой историей и традициями радует не только местных жителей. В Лиепаю регулярно приезжают слушатели из Риги и других городов страны, даже из Литвы. Помимо этого, с Лиепайским оркестром играют и поют замечательные артисты.
Концертный зал служит площадкой для выступлений ярких и известных исполнителей, таких как пианист Михаил Плетнев, сопрано Людмила Монастырская, а Берлинский филармонический оркестр в этом году сыграл здесь свой традиционный "Европейский концерт".
Более того, в этом зале проходят познавательные беседы о музыке, лекции, экскурсии, разговоры с артистами. Это приобщает к музыке всех желающих, дает углубленное представление о сценическом закулисье и музыкальной индустрии в целом.
Если в Даугавпилсе концерт - это редкое событие и праздник, то для лиепайчан концерты - образ жизни. Уникальный и яркий опыт, впечатления от искусства, музыки, театра для них так же важны, как поесть и поспать. Это ближе к уровню физиологических потребностей.
"В Даугавпилсе нет концертного зала", - часто слышится в родном городе. Однако промелькнула идея постройки летнего концертного зала. У меня это вызывает недоумение, поскольку так называемая летняя резиденция нужна при наличии постоянного концертного зала. Или он у нас все же есть? Я понять не могу. И это безрезультатные споры. Вдобавок у нас есть эстрада в Стропском лесу, которая ныне служит лишь как амфитеатр для кардиотренировок.
Кстати, в Лиепае занялись своей эстрадой. В этом году восстановили концертный сад "Вей, ветерок!" (Pūt, vējiņi!). Хотя проект вызвал немало споров по поводу своей непрактичности и противоречивых решений, но я рассказываю о нем потому, что, во-первых, о такой летней площадке можно было думать только при наличии современного, качественного и служащего по назначению концертного зала. Во-вторых, на этой небольшой эстрадушке уже намечено более 20 мероприятий - все разного характера, от симфонической и оперной музыки до поп- и рок-концертов.
Есть ли гарантия, что у нас в Даугавпилсе за летний сезон на такой площадке прошло бы столько концертов? И ведь это мероприятия в концертном саду Лиепаи, не считая того, что происходит в главном концертном зале, в их Доме Латышского общества и на других концертных площадках.