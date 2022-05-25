Мнение: Почему Лиепая заслужила титул культурной столицы Европы

И в Даугавпилсе, и в Лиепае открываются новые музеи. Так, этой весной открылся музей интерьера XVII-XIX веков "Заезжий двор мадам Хойер" и экспозиция в Редане Военного городка, а в Даугавпилсе открылся "Инженерный арсенал". Но культура - это не только музеи, концерты и театр (стоит признать, я восхищаюсь театрами обоих городов!). Это также инфраструктура. Кроме многочисленных велодорожек, в Лиепае почти на всех улицах (не только в центре города) тротуары специально оборудованы для слабовидящих/незрячих. Ну, или для таких, как я, которые частенько "залипают" в телефоне. Можно идти, не глядя под ноги, и не бояться споткнуться или сбиться с пути.

Я поинтересовалась, есть ли в Даугавпилсе что-то такое. Ответ был: "Вроде бы в Обществе слепых". Еще сказали, что есть вдоль улицы 18 Ноября. А больше не вспомнили, где еще.

В Лиепае тоже есть Общество слепых, но это не отдельный островок на окраине. Город доступен и открыт для всех и каждого - понтоны, специальные тротуары. Ведь чего хочет человек? Он хочет жить, общаться, двигаться. Даже если он в коляске или у него размытая картинка перед глазами. Разве не прекрасно, что он может выйти к морю, подышать свежим воздухом? Инклюзивное общество - это одна из составляющих культуры.

Перекресток в Лиепае. Август 2021 года. Здесь много думают о пешеходах и велосипедистах, родителях с колясками и людях в колясках. В основном по городу можно передвигаться пешком, на электросамокате или двухколеснике ФОТО: Виктория Трофимова-Гаике

Не забыли и о собачниках. В Лиепае уже более 30 специальных урн для собачьих экскрементов. Наверное, вы сейчас подумали - где связь между культурой и дерьмом? Но согласитесь - гулять по чистым паркам и скверам приятно. А быть собачником в Лиепае - это точно отдельная культура. Здесь столько специальных зон и вольеров для выгула! В Даугавпилсе же эту проблему никак не могут решить уже много лет.

Перейду к "выгулу" человеческому. Признаюсь, я до сих пор в шоке, что в маленькой Лиепае с населением около 69 тысяч человек столько творческих двориков и кварталов. В отличие от большого Даугавпилса (по официальной статистике - 82,6 тысячи человек). Это казалось поначалу странным, ведь в Даугавпилсе больше жителей. Признаюсь, я не проверяла, сколько процентуально в возрастной группе 18-40 лет, но ощущение, что в Лиепае больше молодежи. И я заметила - в Лиепаю хотят возвращаться после учебы в одном из рижских вузов. В Лиепаю возвращаются из-за рубежа. Как много молодых людей возвращаются в Даугавпилс? Лучше промолчу.