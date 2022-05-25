Ср, 25.05.2022
Мы ожидаем, что первые вагоны в разобранном виде будут здесь, в Латвии, в конце июня, начале июля. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения

Мнение: Почему Лиепая заслужила титул культурной столицы Европы

Северные форты Лиепайской крепости. Июль 2021 года. В Лиепае ежегодно проходит фестиваль Военного городка, в рамках которого в городе появляются новые граффити и настенные росписи ФОТО: Виктория Трофимова-Гаике

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"Что будет, если станет? А что, если нет?" - переживала я, думая об объявлении города, который удостоится титула культурной столицы Европы 2027. Когда объявили, что это Лиепая, чувства не утихли. Было радостно, но в то же время где-то внутри меня будто отмерла группа клеток надежды.

Даугавпилс - родной город, здесь я провела самые светлые, творческие и беззаботные дни своего детства, Лиепая - мое нынешнее место жительства, город, в котором я живу неполный год и который приводит меня в восторг всем тем, что в нем открываю. Но, включая рациональное мышление, понимаю, что все справедливо.

Я действительно считаю, что Лиепая - самый достойный город Латвии, который мог стать культурной столицей Европы в 2027 году. Что делает его особенным? Когда сюда приехала, первое, на что обратила внимание - сохранившееся архитектурное наследие. Постройки времен имперской России, деревянные коттеджные домики с резьбой, архитектура Пауля Макса Берчи и Людвига Мелвилла.

В Даугавпилсе все-таки упор больше на спальных районах, индустриальной застройке и советском монументализме. В Лиепае тоже есть монументальные постройки - например, главное здание Лиепайского университета. Но они окружены другими изящными домами малых и средних размеров, которые как-то разбавляют и облегчают этот урбанистический пейзаж. Да и вообще слово "урбанизм" даже как-то грубо звучит в отношении этого города. В лиепайской застройке ощущается тонкое искусство градостроения.

И, конечно, не застройка сама по себе создает культуру, а люди. Это видно в многочисленных реставрируемых фасадах, ярко выкрашенных дверях, оригинальном стрит-арте, постриженных арбористами деревьях и высаженных клумбах.

Говоря о шедевре современной архитектуры - концертном зале Lielais Dzintars, я хочу перейти к классическому пониманию культуры. В Лиепае есть профессиональный симфонический оркестр, регулярно дающий свои концерты. "Что же тут такого, ведь и в Даугавпилсе есть оркестр?" - спросите вы. Отвечу. В этом году оркестр отыграл свой 141-й сезон - то есть очевидно, сколько ему лет. Коллектив с богатой историей и традициями радует не только местных жителей. В Лиепаю регулярно приезжают слушатели из Риги и других городов страны, даже из Литвы. Помимо этого, с Лиепайским оркестром играют и поют замечательные артисты.

Концертный зал служит площадкой для выступлений ярких и известных исполнителей, таких как пианист Михаил Плетнев, сопрано Людмила Монастырская, а Берлинский филармонический оркестр в этом году сыграл здесь свой традиционный "Европейский концерт".

Более того, в этом зале проходят познавательные беседы о музыке, лекции, экскурсии, разговоры с артистами. Это приобщает к музыке всех желающих, дает углубленное представление о сценическом закулисье и музыкальной индустрии в целом.

Если в Даугавпилсе концерт - это редкое событие и праздник, то для лиепайчан концерты - образ жизни. Уникальный и яркий опыт, впечатления от искусства, музыки, театра для них так же важны, как поесть и поспать. Это ближе к уровню физиологических потребностей.

"В Даугавпилсе нет концертного зала", - часто слышится в родном городе. Однако промелькнула идея постройки летнего концертного зала. У меня это вызывает недоумение, поскольку так называемая летняя резиденция нужна при наличии постоянного концертного зала. Или он у нас все же есть? Я понять не могу. И это безрезультатные споры. Вдобавок у нас есть эстрада в Стропском лесу, которая ныне служит лишь как амфитеатр для кардиотренировок.

Кстати, в Лиепае занялись своей эстрадой. В этом году восстановили концертный сад "Вей, ветерок!" (Pūt, vējiņi!). Хотя проект вызвал немало споров по поводу своей непрактичности и противоречивых решений, но я рассказываю о нем потому, что, во-первых, о такой летней площадке можно было думать только при наличии современного, качественного и служащего по назначению концертного зала. Во-вторых, на этой небольшой эстрадушке уже намечено более 20 мероприятий - все разного характера, от симфонической и оперной музыки до поп- и рок-концертов.

Есть ли гарантия, что у нас в Даугавпилсе за летний сезон на такой площадке прошло бы столько концертов? И ведь это мероприятия в концертном саду Лиепаи, не считая того, что происходит в главном концертном зале, в их Доме Латышского общества и на других концертных площадках.

И в Даугавпилсе, и в Лиепае открываются новые музеи. Так, этой весной открылся музей интерьера XVII-XIX веков "Заезжий двор мадам Хойер" и экспозиция в Редане Военного городка, а в Даугавпилсе открылся "Инженерный арсенал". Но культура - это не только музеи, концерты и театр (стоит признать, я восхищаюсь театрами обоих городов!). Это также инфраструктура. Кроме многочисленных велодорожек, в Лиепае почти на всех улицах (не только в центре города) тротуары специально оборудованы для слабовидящих/незрячих. Ну, или для таких, как я, которые частенько "залипают" в телефоне. Можно идти, не глядя под ноги, и не бояться споткнуться или сбиться с пути.

Я поинтересовалась, есть ли в Даугавпилсе что-то такое. Ответ был: "Вроде бы в Обществе слепых". Еще сказали, что есть вдоль улицы 18 Ноября. А больше не вспомнили, где еще.

В Лиепае тоже есть Общество слепых, но это не отдельный островок на окраине. Город доступен и открыт для всех и каждого - понтоны, специальные тротуары. Ведь чего хочет человек? Он хочет жить, общаться, двигаться. Даже если он в коляске или у него размытая картинка перед глазами. Разве не прекрасно, что он может выйти к морю, подышать свежим воздухом? Инклюзивное общество - это одна из составляющих культуры.

Перекресток в Лиепае. Август 2021 года. Здесь много думают о пешеходах и велосипедистах, родителях с колясками и людях в колясках. В основном по городу можно передвигаться пешком, на электросамокате или двухколеснике ФОТО: Виктория Трофимова-Гаике

Не забыли и о собачниках. В Лиепае уже более 30 специальных урн для собачьих экскрементов. Наверное, вы сейчас подумали - где связь между культурой и дерьмом? Но согласитесь - гулять по чистым паркам и скверам приятно. А быть собачником в Лиепае - это точно отдельная культура. Здесь столько специальных зон и вольеров для выгула! В Даугавпилсе же эту проблему никак не могут решить уже много лет.

Перейду к "выгулу" человеческому. Признаюсь, я до сих пор в шоке, что в маленькой Лиепае с населением около 69 тысяч человек столько творческих двориков и кварталов. В отличие от большого Даугавпилса (по официальной статистике - 82,6 тысячи человек). Это казалось поначалу странным, ведь в Даугавпилсе больше жителей. Признаюсь, я не проверяла, сколько процентуально в возрастной группе 18-40 лет, но ощущение, что в Лиепае больше молодежи. И я заметила - в Лиепаю хотят возвращаться после учебы в одном из рижских вузов. В Лиепаю возвращаются из-за рубежа. Как много молодых людей возвращаются в Даугавпилс? Лучше промолчу.

Наличие двориков и кварталов в Лиепае логично - здесь не представляют вечеров без встреч с друзьями, наслаждения музыкой и хорошей едой. И не только вечеров. Жизнь бурлит здесь уже с самого утра. В Даугавпилсе улица Ригас и центр по выходным с утра всегда пусты. В Лиепае в воскресенье уже с раннего утра на улицах будут люди, а к полудню город будет шуметь. Здесь ощущается жизнь и движение.

В Лиепае существует культура общения самоуправления с горожанами. Представляете? Мне, как бывшей даугавпилчанке и рижанке, это казалось чем-то невообразимым.

Горожане могут обратиться в самоуправление со своими проблемами и получат ответ, причем если проблема более серьезная - вам не придет "отписка", а вам перезвонят, чтобы обсудить ее. Я не идеализирую, но вижу, что дума заинтересована в решении проблем жителей. Об этом свидетельствуют и данные мобильного приложения города, согласно которым разрешается около 95% вопросов. Неплохой показатель, правда?

Также активность самоуправления проявляется в многочисленных обсуждениях с горожанами, опросах и голосованиях. Например, сейчас, когда планируется постройка спа-центра и проходит конкурс эскизов, самоуправление устроило голосование за проекты среди горожан. Их голос будет играть важную роль.

Можно еще перечислять, но не хочу обойти тему войны в Украине. Даугавпилс старательно избегает этой темы, людям стараются даже лишний раз не напоминать о ней. Но такая позиция делает город оторванным от Европы. Когда Европа выражает солидарность с украинским народом, отстаивает позицию против кровопролития, Даугавпилс говорит: "Не все так однозначно, и мы в рамках всего этого не должны терять своего лица". Как с такими взглядами рассчитывать на поддержку комиссии конкурса за титул культурной столицы?

Собор св. Троицы в Лиепае. Февраль 2022 года. В знак поддержки Украины каждый день в 12:00 здесь звучит гимн этой страны. Кстати, исполняется он на самом большом в мире неперестроенном механическом органе. Это сокровище Лиепаи и Европы ФОТО: Виктория Трофимова-Гаике

Все помнят историю с флагом возле музыкальной школы, что вновь показало наш город не в самом благоприятном свете, а именно - Даугавпилс хоть и самобытный и гордый собой, но, простите, не европейский.

В апреле мэр города заявил, что возможности принять новых беженцев исчерпаны. В городе их на тот момент было около 450. В то время как в Лиепае на конец апреля их количество перевалило за 900.

Посмотрела заявки обоих городов. Каждая - более 100 страниц, которые я позже читала досконально, но хочу рассказать о своих впечатлениях после первого просмотра, потому что это важно. Подчеркну: я не эксперт комиссии и сужу только по тому, что вижу. Язык, которым написана заявка Даугавпилса, мне не понравился. Кажется, текст писали специально с таким "намеком на солидность", хотя упор программы как раз был об общем языке. Но с этими канцеляризмами и формулировками разве что для юриста заявление будет читаться как сказка.

Предположим, что редкий горожанин захочет это читать, но все-таки.

Лиепайская заявка написана понятным и простым языком, чему я была приятно удивлена. Она остроумно и удобно структурирована и креативно оформлена, что еще больше облегчает чтение.

В заявке Даугавпилса я не увидела оригинальных мероприятий, которые бы могли подчеркнуть город именно в статусе культурной столицы Европы. Все вновь обращено к себе и будто еще больше изолирует Даугавпилс и Латгалию. Идеи Лиепаи в роли культурной столицы Европы кажутся более привлекательными, живыми, свежими и открытыми миру.

Не буду перечислять пласт намеченных Лиепаей мероприятий, но хочется заметить одну деталь. Бюджет. В лиепайской форме четкая сумма указана рядом с каждой идеей. В даугавпилсской заявке хотя и много табличек, но у меня они доверия не вызвали. Быстро просматривая заявку, я не увидела цифр рядом с мероприятиями. Уже потом, вчитываясь в даугавпилсскую "книгу", заметила аббревиатуру €. Знаком "евро" обозначили планируемый бюджет. Знак - как интервал сумм, но точных цифр нет.

И что интересно, самое большое обозначение в €€€€ колеблется от 250 до 500 тыс. евро. Неплохой размах, правда? Думаю, писать такие обозначения неуместно, ведь любому инвестору важно знать, о какой сумме, каких вложениях идет речь. Также фразы "будет уточняться", которые периодически встречались в даугавпилсской заявке, по-моему, уменьшают доверие.

Когда я говорила со знакомой после очередного мероприятия в фойе концертного зала о Даугавпилсе и Лиепае, она сказала: "Если для даугавпилчан более естественно проводить свободное время и часы после работы дома, уединяясь и закрываясь, то для нас, лиепайчан, важнее выйти в свет, посетить театр, насладиться концертом и компанией знакомых. Мы открыты новому и очень гордимся своим прошлым". Правда, в этом что-то есть?

Человек на морском берегу в Лиепае. Пока не начат пляжный сезон, лиепайчане находят, как наслаждаться первыми лучами солнца. Главное - не сидеть дома. Апрель 2022 года ФОТО: Виктория Трофимова-Гаике

Даугавпилс не станет культурной столицей, пока сам плохо использует свой потенциал.

Это парадоксально, ведь такой самобытный и гордый город не слишком внимателен к своим недостаткам, которые нужно исправлять. Тут мало только Крепости и Ротко. И нет смысла от многочисленных общин, если они разобщены и закрыты для нового.

Ведь Лиепая не всегда была такой, какой видим ее сегодня. И сам мэр города Гунар Ансиньш не идеализирует и не скрывает - работы еще много. Тем не менее видно, с каким трепетом лиепайчане относятся к своему городу и друг к другу. При этом пусть они и горды, но не аррогантны, а потому - открыты для новых идей и поисков оригинальных решений передачи вечных ценностей. И не можешь не радоваться вместе с людьми, у которых по объявлении результатов на глазах были слезы счастья, слезы искренней радости.

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