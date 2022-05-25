Ср, 25.05.2022
Смотрите, во всем этом есть один момент, о котором нам следует подумать. Одно дело - оккупация, другое - то, что в той войне погибли десятки миллионов людей. Раймонд Паулс
Раймонд Паулс
  • RUS TVNET
  • TV ART
  • Лица
  • Ровшана Аскерова из "Что? Где? Когда?" заочно арестовали по обвинению в реабилитации нацизма

Ровшана Аскерова из "Что? Где? Когда?" заочно арестовали по обвинению в реабилитации нацизма

Участник "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров ФОТО: https://www.instagram.com/roa72/

Суд в Москве заочно арестовал журналиста и участника телепрограммы "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, передает "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.

Аскеров обвиняется по статье о реабилитации нацизма. По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Поводом для уголовного преследования, которое возбудили в конце апреля, стала публикация Аскерова в Facebook о маршале СССР Георгии Жукове. В тексте знатока, как сообщил Следственный комитет России, содержались "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества".

11 мая выяснилось, что Аскерова объявили в розыск.

В интервью изданию "Медуза" Аскеров рассказывал, что написал о Жукове только факты. "В стране все очень плохо, если даже мнение, построенное на фактах, способно вызвать донос, по которому можно возбудить уголовное дело", - заявил он изданию. Также журналист Аскеров рассказал, что покинул Россию после начала российского вторжения в Украину и не собирается возвращаться.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back