Опрос: почти половина рижан готова платить за жилье до 300 евро в месяц

Сколько жители готовы платить за коммунальные услуги?

Отвечая на вопрос, какую сумму в месяц жители Риги и Рижского района готовы потратить на кредит за жилье, большинство (41%) респондентов подчеркнули, что выделили бы до 300 евро. Каждый пятый (21%) человек утверждает, что на ипотечный кредит потратил бы от 301 до 400 евро в месяц, а почти каждый десятый (9%) рижанин и житель Рижского района выделил бы на эти цели от 401 до 500 евро в месяц. Еще примерно каждый десятый (11%) респондент был бы готов платить более 500 евро в месяц.

"Чаще всего потратить более 300 евро в месяц за хорошее жилье решаются люди, готовые к приобретению недвижимости. Обычно домашние хозяйства со средними доходами выше 1000 евро "на руки", особенно в возрасте 18-39 лет. Однако в случае аренды люди намного реже находят возможным выделять на жилье больше 300 евро в месяц, что можно объяснить целью вложения. Для людей важнее удовлетворенность долгосрочным жильем, а не кратковременным местом проживания. Таким образом, интерес к покупке жилья сохраняется, несмотря на разные факторы", - говорит председатель правления девелоперской компании Domuss Ральф Янсонс.

Сколько жители готовы тратить на аренду жилья?

На вопрос, какую сумму в месяц жители Риги и Рижского района готовы тратить на аренду жилья, половина людей указала - до 300 евро. Каждый десятый (13%) респондент выделил бы от 301 до 400 евро, в свою очередь 6% жителей были бы готовы потратить от 401 до 500 евро. Только 3% опрошенных признались, что выделили бы на аренду более 500 евро, а каждому четвертому (28%) жителю Риги и Рижского района было трудно указать точную сумму, которую он выделил бы на оплату аренды.

Опрос, организованный девелопером Domuss и компанией Norstat, был проведен в апреле этого года, были опрошены 700 экономически активных жителей Риги и Пририжья.