Алвис Херманис сообщил об угрозах физической расправы

Из-за публикации в Instagram, в которой Херманис называет Россию "агрессивным фашистским государством", режиссер получил бесчисленное количество письменных угроз.

"Моя недавняя публикация о России как об агрессивном фашистском государстве вызвала удивительную реакцию! Кто бы мог подумать?

За последние два дня я получил более 100 письменных угроз физической расправы. Устных тоже.

Мой аккаунт в Facebook тоже заблокировали - удалили версию поста на русском и запретили публиковать что-либо в будущем. Война приблизилась", - написал Херманис.

Ранее Херманис заявлял, что в этот критический момент наибольшая ответственность лежит на западных политиках и дипломатах, особенно на латвийских, в связи с чем будущее теперь зависит именно от них. "Когда катастрофа случится и у нас, будет поздно обвинять россиян, потому что сейчас они готовы на все", - указал режиссер.

То, что утром 24 февраля "наш мир рухнул", значит не только, что по ту сторону российской и белорусской границы находится враждебная сила, но и то, что западная дипломатия сильно провалилась, поскольку допустила всю эту ситуацию, считает Херманис.

"Поэтому вину нужно разделить. Так же, как страны НАТО показали свою неспособность понять Афганистан, мы все эти годы были свидетелями того, как западные политики измеряли Россию по своим собственным критериям. Это большая ошибка. Это вам скажет любой психолог - если у агрессивно настроенного человека в руках граната, поглаживание по голове может не помочь", - пишет режиссер.

Он также считает, что россияне только внешне похожи на европейцев, потому что на самом деле это совсем другая цивилизация, с другими ценностями, религией и менталитетом. То, что происходит сейчас - это не проблема одного человека, а столкновение двух разных цивилизаций за выживание в будущем, - подчеркнул Херманис.