Видео ⟩ "Там не халтурят": актер Юрий Дьяконов рассказал об опыте съемок в порно

"Я попробовал сниматься в порно. У меня был такой опыт, я его хотел. Хотя результата я не видел", - признался Дьяконов в передаче.

Актер рассказал, что фильм сняли в Латвии, но предназначался он для зарубежного рынка. Дьяконов объяснил, что сделал это не из-за денег, а из любопытства перед процессом съемок.

"У меня было ощущение, что в отличие от актеров театра или кино они не халтурят. Та еще физкультура. Я удовлетворил свое любопытство, но результата, к сожалению, так и не увидел",

- говорит 35-летний актер.

В интервью Дьяконов позволил заглянуть "за кулисы" своей личной жизни, рассказал о работе в театре, в том числе вспомнил неприятный опыт сотрудничества с режиссером Владиславом Наставшевым во время работы над спектаклем "Три сестры".

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Видео: Выпуск передачи Dž. Spot с Юрием Дьяконовым (на латышском языке)