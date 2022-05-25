Ср, 25.05.2022
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надпись на клатче Виктории Бони в Каннах

Видео ⟩ "Там не халтурят": актер Юрий Дьяконов рассказал об опыте съемок в порно

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Латвийский актер Юрий Дьяконов в передаче режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dž. Spot раскрыл, что попробовал свои силы в съемках фильма для взрослых.

"Я попробовал сниматься в порно. У меня был такой опыт, я его хотел. Хотя результата я не видел", - признался Дьяконов в передаче.

Актер рассказал, что фильм сняли в Латвии, но предназначался он для зарубежного рынка. Дьяконов объяснил, что сделал это не из-за денег, а из любопытства перед процессом съемок.

"У меня было ощущение, что в отличие от актеров театра или кино они не халтурят. Та еще физкультура. Я удовлетворил свое любопытство, но результата, к сожалению, так и не увидел",

- говорит 35-летний актер.

В интервью Дьяконов позволил заглянуть "за кулисы" своей личной жизни, рассказал о работе в театре, в том числе вспомнил неприятный опыт сотрудничества с режиссером Владиславом Наставшевым во время работы над спектаклем "Три сестры".

Подробнее - смотрите в видео.

Видео: Выпуск передачи Dž. Spot с Юрием Дьяконовым (на латышском языке)

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