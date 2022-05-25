Россия пытается привлечь матерей погибших на крейсере "Москва" к распространению лжи

Об этом российской газете "Новая газета. Европа" рассказали две матери солдат, чьи сыновья находились на срочной службе на крейсере "Москва", когда он был потоплен украинскими вооруженными силами.

Мать одного пропавшего солдата, пожелавшая остаться неназванной, рассказала газете, что некоторое время безуспешно пыталась выяснить, что случилось с ее сыном - женщина искала его во всех возможных местах, в том числе и в военных госпиталях.

Затем женщина получила заявление из военного комиссариата, в котором говорилось: "С сожалением сообщаем, что ваш сын пропал без вести в результате катастрофы".

К заявлению прилагалось уже написанное вместо матери солдата письмо о том, что она признает, что тело ее сына не было найдено "после катастрофы".

Женщина сообщила в военный комиссариат, что не собирается подписывать заявление. Затем ей позвонили из военного комиссариата и сказали, что несколько других семей уже подписали такие заявления и призвали ее сделать то же самое.

Крейсер "Москва" затонул 13 апреля. Украина сообщила о попадании в корабль двух украинских противокорабельных ракет "Нептун". Эту информацию также подтвердили США. Россия это опровергла, признав лишь, что на борту вспыхнул пожар.

Россия пока официально признала, что на крейсере "Москва" погиб один военнослужащий. Еще почти 30 пропали без вести, а все остальные были спасены.

Всего на крейсере находилось около 500 челок.

Ранее Украина сообщала, что крейсер "Москва" принял участие в боевой операции у острова Змеиный.