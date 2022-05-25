Закон о гражданском союзе может быть не принят: "Согласие" не хочет участвовать в его рассмотрении

Как указано в заявлении партии, депутаты фракции постановили, что не будут участвовать в дальнейшем рассмотрении законопроекта о гражданском союзе.

Учитывая, что для голосования по законопроекту необходим кворум, то есть не менее 50 голосов депутатов, решение "Согласия" может создать препятствия для принятия законопроекта. На сегодняшний день многие депутаты, выступающие против законопроекта, не принимали участия в голосовании, чтобы сорвать кворум и не допустить принятия закона, но до сих пор минимальный кворум всегда достигался путем голосования некоторых членов "Согласия".

Как говорится в заявлении "Согласия", несколько представителей оппозиции обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой выяснить, не происходил ли подкуп депутатов.

Фракция "Согласия" считает, что продвижение законопроекта нужно остановить, а KNAB - расследовать случившееся. Рассмотрение законопроекта следует отложить до созыва следующего Сейма, иначе на законодательный орган будет брошена тень "позорного коррупционного скандала".

"Согласие" считает, что законопроект о гражданском союзе необходим для защиты собственности и личных прав людей, но закон должен быть принят справедливым большинством голосов, а не под влиянием и не вследствие "договоренностей".

Как сообщалось, три оппозиционных депутата обратились в KNAB по поводу возможного оказания влияния на депутата Сейма Айварса Гейданса ("Консервативные") при голосовании по законопроекту о гражданском союзе.

В KNAB обратились депутаты Юлия Степаненко, Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") и Эдгар Таварс (Латвийская Зеленая партия).

Сам Гейданс отрицает, что на него было оказано влияние.