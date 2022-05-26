Украина разбила миф о второй армии мира

"Да, вопрос энергоресурсов очень важен – Украина настаивает на эмбарго. Это будет не быстро, но постепенно введут. У России уже уменьшились объемы продаж, но поскольку цена нефти выросла, это покрывается. Но сейчас со стороны Евросоюза говорят о позитивных сдвигах в работе с той же самой Венгрией, чтобы она не блокировала введение новых санкций, в том числе по нефтяному эмбарго. По газу сложнее.
Но Европа все равно идет к тому, чтобы диверсифицировать поставки. Да, что-то будет дороже. Но пока не сложилась такая ситуация, когда у России золотая акция и она может шантажировать – мол, иначе замерзнете. Европа к этому готовится.
Так что я не был бы столь пессимистичен, как некоторые мои коллеги, которые говорят, что мол, придет осень и к России опять повернутся не задом, а лицом", - подчеркнул эксперт.
"Мы сейчас в той ситуации, когда проигрыш Украины – это проигрыш всего Запада. И тот же Байден никогда не сможет объяснить своим избирателям и миру, почему сдали Украину и не смогли себя защитить от РФ. В целом для коллективного Запада – мощного, сильного, который за демократию и ценности, противостояние этой автократии – вопрос чести и имиджа. Иначе это будет удар по всей устоявшейся мировой системе. Так что вряд ли они на это пойдут. Думаю, сейчас готовятся многие решения, чтобы обезопасить себя от российского влияния в целом.
Сейчас РФ – это страна террорист, военный преступник и изгой. Да, ряд стран продолжает сотрудничать с ними – потому что есть выгода. Но это риски.
И если рисков станет больше, такое сотрудничество прекратится. И задача Украины сейчас – сделать, чтобы таких рисков было очень много. Но мы, конечно, себя не тешим, что сразу все будет гладко и хорошо: мол, введут шестой пакет санкций и сразу все рухнет. Мы понимаем, что это игра в долгую, на истощение", - отметил Игорь Петренко.
Когда наступит мир?
"Сейчас к переговорам по мирному договору не готова ни одна, ни другая сторона. Да, Зеленский декларирует, что всегда готов к конструктивному диалогу без ультиматумов, но Путин не готов к этому. Он держит трек переговорный рабочим, проходят встречи онлайн, но конструктива никакого нет. Да, есть гуманитарные коридоры и тому подобные вещи, но без глобальных подвижек. Путин попытается бросить все силы, чтобы получить хоть какую-то победу в Украине, и когда он поймет, что это не удалось, и он на грани краха, тогда он более активно включится в переговорный процесс", - поделился ситуацией эксперт.
Он отмечает, что есть разные сценарии и оценки, когда же наступит переломный момент, а затем – мир. Некоторые уверены, что все решится летом, до сентября: ситуация переломится в пользу Украины и будет затихать. Есть прогнозы, что конфликт может затянуться до конца года.
Однако есть и более радикальные прогнозы: если Россия не будет идти на контакт, а поддержка Запада будет нарастать, то к следующему лету, через год, Россия может потерять все свое влияние на территорию Украины.
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