Чт, 26.05.2022
Чтобы обеспечить мир и безопасность в Европе и мире, Россия должна проиграть эту войну. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Украина разбила миф о второй армии мира

Мурал на стене жилого дома в Киеве, на котором изображена символическая фигура Мадонны, держащая в руках американский переносной противотанковый ракетный комплекс, используемый украинской армией в борьбе с российскими войсками. ФОТО: EPA/OLEG PETRASYUK/ Scanpix

Война в Украине перешла в долговременную стадию. Мирные переговоры фактически заморожены, а Джордж Сорос заявил, что вторжение России в соседнюю страну, возможно, стало началом третьей мировой войны. Как дальше будут развиваться события и какие сценарии возможны? Об этом RUS TVNET поговорил с украинским политологом, доктором политических наук Игорем Петренко.

Битва за Донбасс продолжается. Как заявляет BBC, российская армия заметно активизировалась в Донбассе. Она наносит удары по многим направлениям, штурмует один населенный пункт за другим и все чаще ей удается их захватить, а сводки украинского Генштаба становятся все более тревожными. Ранее издание, со ссылкой на украинских и западных военных, сообщало, что начатая Россией война в Украине, по мнению украинских и западных военных, перешла в "долговременную" стадию.

Между тем Джордж Сорос во время форума в Давосе заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ сохранить свободную цивилизацию для Запада - победить силы президента Владимира Путина, - сообщает УНIАН. По мнению финансиста, Путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану и достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня. "Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять", — подчеркивает Сорос. "Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится". И добавил, что у Украины есть все шансы на победу. Хотя у Путина имеется мощный рычаг – российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

Сводки с фронтов

"Сейчас уже видно, что война действительно переходит в долгосрочную стадию, у Украины есть успехи на харьковском направлении, о чем на днях говорил президент Зеленский. Российские отбросили – в ряде мест – до границы с РФ. Но в направлении Донецкой области все пока остается сложным – Донецкое и Луганское направление сейчас самые горячие. И исход этих битв во многом будет определять дальнейшее развитие событий.

Россиян очень много, техники и боеприпасов тоже. Но пока Украина успешно отбивает атаки, держит свои рубежи и контратакует.

украинский политолог, доктор политических наук Игорь Петренко ФОТО: Из личного архива

Есть некоторые тактические отступления, что иногда нужно для маневров, но в целом никаких существенных успехов у России не видно. И если мы сможем отстоять наши позиции, укрепиться и остановить наступление России, то это открывает для нас другие возможности – учитывая, что мы уже ожидаем поставок более тяжелого вооружения от наших западных партнеров. Тогда мы можем проводить контратаки, в том числе и на южном направлении – в районе Херсона, на Донецко-Луганском направлении.

Конечно, есть определенные пессимистические сценарии, что враги опять могут начать атаки на Черниговском и Киевском направлении. Но нынешняя картина пока на это не указывает – у России нет пока весомых успехов на Донецко-Луганском направлении, хотя на данный момент это для них приоритет. Для Путина выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей – это единственная победа, на которую он теоретически может рассчитывать – все остальное он уже профукал. Никто уже не говорит про какую-то денафикацию и демилитаризацию Украины." - поделился сводками боевых действий с RUS TVNET политолог Игорь Петренко.

Какая дальше будет стратегия россиян?

"Для Путина последняя возможность сохранить свое лицо перед россиянами – это получить хоть какую-то победу. В данный момент – это выйти на границы Луганской и Донецкой областей и попытаться удержать часть юга страны. Хотя они могут попытаться взять Николаев и потом пойти на Одессу – но в данный момент это утопично. Где-то такие планы есть, но нет возможностей. Но в принципе это зависит от того, буду ли у них успехи на Донецком и Луганском направлениях. Плюс Путин пытается расшатывать ситуацию, запуская разные фейки, что мол Украина очень дорого платит за лендлиз, платит зерном и т.п. Пытается манипулировать партнерами. Вытащил откуда-то там Сильвио Берлускони, который предлагает ЕС убедить Киев принять условия Москвы о мире…

Но Украине все четко парирует. Задача-минимум для нас – выйти на те позиции, которые было до 24 февраля. А максимум, к которому стремимся – это деоккупация всей территории Украины.

Это говорит и Зеленский и военно-политическое руководство НАТО," – подчеркивает эксперт.

"Так что для Украины сейчас очень важна ритмичность поставок вооружений. Сейчас есть определенные пробуксовки. Например, с Германией, то дают, то не дают, то меньше, чем обещали. Сейчас Байден готовит пакет помощи Украине: из тех 40 млрд долларов что выделят, 11 млрд – непосредственно для поставок вооружения. Нам нужно очень мощное дальнобойное оружие – чтобы мы могли минимизировать свои потери. Сейчас проходит обучение украинской армии на территории других стран, для использования новейшего вооружения НАТО. Если мы в ближайшее время сможем получить все эти системы, перелом на фронтах будет: печальный для РФ. Но если будет промедление и какие-то дискуссии, то нам будет намного тяжелее. Мы уже показали, что хорошо умеем справляться с американскими гаубицами, которые они нам поставили ранее", - отметил Игорь Петренко.

Могут ли поставки по лендлизу вызвать прямой конфликт России и НАТО?

"Я очень в этом сомневаюсь – потому что Россия очень боится этого. Так, на недавнем заседании ОДКБ Путин начал рассказывать, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это ничего страшного и проблем он особых не видит с этой стороны. А между тем еще совсем недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что НАТО должно убраться на рубежи 1997 года. Так что они будут делать все возможное, чтобы НАТО не втянулись в этот конфликт. Хотя публично Россия говорит, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Но, как у нас шутят, в НАТО об этом просто не знают. Так что Россия пытается быть аккуратной в этих вопросах, к тому же у них нет ресурсов и сил.

Украина разбила миф о второй армии мира. Россию на сегодняшний день никто не уважает, и никто не боится.

В начале войны было много горячих голов, которые пугали ядерным пеплом и что могут всем показать кузькину мать. Где сегодня эти люди и эти заявления? Месяц назад было одно из выступлений Путина, так он просто мямлил – никакого следа былого мачизма. Они даже перебрасывают солдат с Дальнего Востока для войны с Украиной, значит ресурсы, которые они подготовили для этого, иссякли. Это много о чем говорит", - отмечает эксперт.

Что касается возможного использования тактического ядерного оружия, то Игорь Петренко отмечает, что имеется другое оружие, которое может нанести аналогичные разрушения – но без жесткого ответа, а о стратегическом вообще не может быть и речи: "Они не могут сделать это без того, чтобы не нанести ущерб своим же территориям: Брянской, Ростовской области, всему, что рядом с Украиной. Если же речь идет о стране НАТО, то ответ будет адекватный. Так что это все фантазии.

Плюс я думаю, что в России, из тех людей, которые принимают такие решения, далеко не все захотят этого. Так что козырей сейчас у Путина нет".

Энергоносители и геополитика

Однако не за горами зима, а уже сейчас цены на энергоносители, а значит и на все остальное, шокируют европейцев. Показатели инфляции невиданные. Именно поэтому принятие новых пакетов санкций, с жестким эмбарго по энергоносителям, буксует. Может быть, в этом и заключается геополитическая стратегия Кремля, который столь смело начал войну?

"Чисто геополитически РФ профукала все, что могла. Северный поток - 2 сейчас невозможно реализовать. Россия потратила огромное количество ресурсов, чтобы посадить Европу на газовую иглу, а в конечном итоге скрутила ее в бараний рог. В качестве альтернативы, способной противостоять НАТО, РФ уже не рассматривается – Россию никто не боится. Ведь в большой политике главное не применение силы, а страх применения силы. И Россия это полностью нивелировала. Россия в энергетическом плане пыталась показать, что она может быть полезна Китаю и Индии: да, они закупают у них энергоресурсы, с колоссальными скидками, но такие отношения сразу же прекратятся, как только Запад пригрозит вторичными санкциями. Так что на геополитической арене РФ сегодня практически не игрок", - говорит Игорь Петренко.

"Да, вопрос энергоресурсов очень важен – Украина настаивает на эмбарго. Это будет не быстро, но постепенно введут. У России уже уменьшились объемы продаж, но поскольку цена нефти выросла, это покрывается. Но сейчас со стороны Евросоюза говорят о позитивных сдвигах в работе с той же самой Венгрией, чтобы она не блокировала введение новых санкций, в том числе по нефтяному эмбарго. По газу сложнее.

Но Европа все равно идет к тому, чтобы диверсифицировать поставки. Да, что-то будет дороже. Но пока не сложилась такая ситуация, когда у России золотая акция и она может шантажировать – мол, иначе замерзнете. Европа к этому готовится.

Так что я не был бы столь пессимистичен, как некоторые мои коллеги, которые говорят, что мол, придет осень и к России опять повернутся не задом, а лицом", - подчеркнул эксперт.

"Мы сейчас в той ситуации, когда проигрыш Украины – это проигрыш всего Запада. И тот же Байден никогда не сможет объяснить своим избирателям и миру, почему сдали Украину и не смогли себя защитить от РФ. В целом для коллективного Запада – мощного, сильного, который за демократию и ценности, противостояние этой автократии – вопрос чести и имиджа. Иначе это будет удар по всей устоявшейся мировой системе. Так что вряд ли они на это пойдут. Думаю, сейчас готовятся многие решения, чтобы обезопасить себя от российского влияния в целом.

Сейчас РФ – это страна террорист, военный преступник и изгой. Да, ряд стран продолжает сотрудничать с ними – потому что есть выгода. Но это риски.

И если рисков станет больше, такое сотрудничество прекратится. И задача Украины сейчас – сделать, чтобы таких рисков было очень много. Но мы, конечно, себя не тешим, что сразу все будет гладко и хорошо: мол, введут шестой пакет санкций и сразу все рухнет. Мы понимаем, что это игра в долгую, на истощение", - отметил Игорь Петренко.

Когда наступит мир?

"Сейчас к переговорам по мирному договору не готова ни одна, ни другая сторона. Да, Зеленский декларирует, что всегда готов к конструктивному диалогу без ультиматумов, но Путин не готов к этому. Он держит трек переговорный рабочим, проходят встречи онлайн, но конструктива никакого нет. Да, есть гуманитарные коридоры и тому подобные вещи, но без глобальных подвижек. Путин попытается бросить все силы, чтобы получить хоть какую-то победу в Украине, и когда он поймет, что это не удалось, и он на грани краха, тогда он более активно включится в переговорный процесс", - поделился ситуацией эксперт.

Он отмечает, что есть разные сценарии и оценки, когда же наступит переломный момент, а затем – мир. Некоторые уверены, что все решится летом, до сентября: ситуация переломится в пользу Украины и будет затихать. Есть прогнозы, что конфликт может затянуться до конца года.

Однако есть и более радикальные прогнозы: если Россия не будет идти на контакт, а поддержка Запада будет нарастать, то к следующему лету, через год, Россия может потерять все свое влияние на территорию Украины.

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