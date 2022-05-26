Могут ли поставки по лендлизу вызвать прямой конфликт России и НАТО?

"Я очень в этом сомневаюсь – потому что Россия очень боится этого. Так, на недавнем заседании ОДКБ Путин начал рассказывать, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это ничего страшного и проблем он особых не видит с этой стороны. А между тем еще совсем недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что НАТО должно убраться на рубежи 1997 года. Так что они будут делать все возможное, чтобы НАТО не втянулись в этот конфликт. Хотя публично Россия говорит, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Но, как у нас шутят, в НАТО об этом просто не знают. Так что Россия пытается быть аккуратной в этих вопросах, к тому же у них нет ресурсов и сил.

Украина разбила миф о второй армии мира. Россию на сегодняшний день никто не уважает, и никто не боится.

В начале войны было много горячих голов, которые пугали ядерным пеплом и что могут всем показать кузькину мать. Где сегодня эти люди и эти заявления? Месяц назад было одно из выступлений Путина, так он просто мямлил – никакого следа былого мачизма. Они даже перебрасывают солдат с Дальнего Востока для войны с Украиной, значит ресурсы, которые они подготовили для этого, иссякли. Это много о чем говорит", - отмечает эксперт.

Что касается возможного использования тактического ядерного оружия, то Игорь Петренко отмечает, что имеется другое оружие, которое может нанести аналогичные разрушения – но без жесткого ответа, а о стратегическом вообще не может быть и речи: "Они не могут сделать это без того, чтобы не нанести ущерб своим же территориям: Брянской, Ростовской области, всему, что рядом с Украиной. Если же речь идет о стране НАТО, то ответ будет адекватный. Так что это все фантазии.

Плюс я думаю, что в России, из тех людей, которые принимают такие решения, далеко не все захотят этого. Так что козырей сейчас у Путина нет".

Энергоносители и геополитика

Однако не за горами зима, а уже сейчас цены на энергоносители, а значит и на все остальное, шокируют европейцев. Показатели инфляции невиданные. Именно поэтому принятие новых пакетов санкций, с жестким эмбарго по энергоносителям, буксует. Может быть, в этом и заключается геополитическая стратегия Кремля, который столь смело начал войну?