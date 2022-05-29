Ефремов подрался в колонии, а Королева и Тарзан разводятся?

Михаил Ефремов подрался в колонии

На этой неделе в СМИ появилась новость, о драке актера Михаила Ефремова в колонии и последующем инсульте. Якобы на знаменитость напали, избили, у него был инсульт после произошедшего. Сообщалось, что конфликт у Ефремова был с осужденным гражданином из Ирана. После словесной перепалки "сидельцы" якобы подрались.

Как позже журналистов заверил адвокат Петр Хархорин, это фейковая информация.

Хархорин рассказал, что СМИ распространяют вранье. С Ефремовым все в порядке. Он находится на рабочем месте - в швейном цеху. Представители артиста не поняли, кому нужно распространять фейковую информацию.

Тарзан и Наташа Королева разводятся

СМИ сообщают, что в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко из-за войны в Украине. Дело в том, что ранее Тарзан поддержал военные действия РФ в отношении Украины. Когда это увидела мать артистки Людмила Порывай увидела обращение зятя к фанатам, то пришла в ярость, пишет Дни.ру.

Ранее уже бывали азногласия в семье Сергея Глушко и Наташи Королевой были и раньше, но теперь, по сведениям журналистов, накалились до предела. Певица пока не комментирует происходящее.

Напомним, мать Наташи Королевой Людмила Порывай народная артистка Украины. Там у семьи много родственников и друзей. Журналисты уверены, что в семье так или иначе будут разногласия на почве политики. Мать певицы в первые дни войны осудила происходящее.

На днях Тарзан выступил с эмоциональным заявлением о провокации в Буче, посчитав все нападки на российских солдат грязной ложью. Он отметил, что прекрасно понимает кодекс чести российских солдат и пожелал российским войскам победы. По сведению прессы, это разозлило мать Королевой.

Представители Наташи Королевой заявили, что ничего не знают о внутреннем конфликте семьи. Напомним, что звездную пару СМИ разводят по несколько раз в год. Быть может эта новость сейчас тоже только слухи.