У вас сыпь или зуд? Рассказываем, как распознать оспу обезьян

Как объяснет доктор Розамунд Льюис, сотрудница программы чрезвычайных ситуаций ООН, на стадии папул повреждения напоминают гнойники, наполняясь мутной белой жидкостью.

Затем они начинают подсыхать и покрываться корками, которые при полном заживлении отваливаются.

"Этот процесс легко перепутать с ветрянкой", - говорит Льюис.

Оспа обезьян обычно сначала поражает лицо и в некоторых случаях полость рта, затем руки, ноги, ладони, стопы и в последнюю очередь тело.

В некоторых недавно выявленных случаях повреждения также наблюдались в районе гениталий.

Доктор Льюис предупреждает, что в таких местах сыпь может быть не всегда видна, так как скрыта под волосами. Также ее цвет зависит от оттенка кожи инфицированного человека.

Следует помнить, что при определенных высыпаниях инфекция передается через постельное белье и одежду больного.

"Распознать различные виды высыпаний нелегко. Поэтому при малейших подозрениях покажитесь врачу и следуйте его советам", - призывает президент Ассоциации дерматологов Великобритании Таня Блейкер.

Какой еще может быть сыпь?

Вариантов много, но у самых распространенных есть определенные признаки.

Ветряная оспа

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Этот вид сыпи обычно очень зудит. Она проходит обычные стадии - от пятнышка до струпа. Хотя такие случаи и редки, взрослый человек может повторно заболеть ветрянкой, даже если перенес ее в детстве. Правда, реактивация вируса ветряной оспы провоцирует не ветрянку как таковую, а опоясывающий лешай. При нем тоже появляется сыпь, которая, как правило, очень болезненна.

Чесотка

Чесотку вызывают клещи, которые откладывают яйца на коже. Это вызывает сильный зуд и покраснение. Сыпь может появиться на любом участке тела, но чаще начинается между пальцев. При чесотке на коже можно заметить бороздки, которые проделывает клещ. Хоят это заболевание неопасно, оно очень заразно и требует лечения.

Клопы или укусы насекомых

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Клопы могут находится в постельном белье или в матрасе, на котором вы спите. Сами жучки крошечные, поэтому вы можете их не заметить. Их укусы, как и укусы многих других насекомых, краснеют и чешутся. Чаще они расположены в линию, но иногда - как скопление красных точек.

Инфекции, передающиеся половым путем, такие как сифилис или генитальный герпес

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Сифилис - это бактериальная инфекция, а герпес - вирусная. Обе передаются половым путем. Первый признак обоих заболеваний - волдыри. Если вы подозреваете, что у вас одно из заболеваний, передающихся половым путем, важно пройти обследование и начать лечение как можно скорее.

Крапивница/аллергия

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Эта зудящая, жгучая красная сыпь является кожной реакцией на что-то, что организм считает угрозой. Иногда возбудитель установить не удается, но, как правило, причиной такого высыпания является употребление в пищу определенных продуктов, лекарств, или контакт с определенными растениями или химическими веществами.

Моллюск

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Это распространенная вирусная инфекция, часто наблюдаемая у детей. Она безвредна, но может распространяться по всему телу в виде уплотнений с углублением посередине, которые сильно зудят. Их скопления, как правило, возникают в подмышечной впадине, под коленями или в паху. Заражение обычно происходит при контакте с кожей инфицированного или при прикосновении к зараженным предметам, таким как полотенца.

Ящур рук, ног и рта

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Это острое вирусное заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через предметы, к которым прикосался инфицированный человек, например, столовые приборы. Первые симптомы похожи на грипп, затем начинается поражение слизистой рта и носа, после чего вирус перекидывается на ладони и ступни. Обычно заболевание проходит само по себе.

Импетиго

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Эта очень заразная бактериальная инфекция обычно поражает уже поврежденную кожу, вызывая язвы и мокнущие, покрытые коркой волдыри - часто на лице. Хотя вид этого заболевания может напугать, оно легко лечится кремом с антибиотиком.