Спейси вновь предъявили обвинения в сексуальных домогательствах

Британская прокуратура обвиняет Спейси в сексуальном домогательстве по отношению к трем мужчинам в 2005, 2008 и 2013 годах. Один из них заявил об изнасиловании.

Известно, что инциденты произошли в Лондоне, в то время как Спейси работал художественным руководителем театра Old Vic.

Напомним, ранее актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси домогался его, когда ему было 14 лет. Актер извинился перед Рэппом, а после этого совершил каминг-аут. Позже еще 20 человек выдвинули против него обвинения. Но доказать эти случаи не удалось.

Тем не менее, на карьере Спейси скандал отразился. Режиссер Ридли Скотт удалил все сцены с участием Спейси из своего фильма "Все деньги мира", а компания Netflix, выпускающая сериал "Карточный домик", прекратила сотрудничество с актером. Кевина Спейси лишили премии "Эмми".