Пт, 27.05.2022
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Дмитрий Певцов, российский актер и депутат Госдумы РФ

Эксперты: Россия нарушила конвенцию ООН о геноциде

Кладбище и Ирпене ФОТО: Hennadii Minchenko/UKRINF/SIPA/2204221007

В докладе американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека имени Рауля Валленберга заявляется о том, что Россия в войне в Украине совершает действия, направленные на уничтожение украинского народа, и подстрекает к геноциду. Об этом рассказали на CNN.

Доклад составили около 30 ведущих юристов и экспертов по геноциду. По их мнению, Россия нарушила вторую и третью статьи Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Это, сказано в докладе, доказывается массовыми убийствами мирных жителей, насильственными депортациями и антиукраинской риторикой. Например, приводятся слова Владимира Путина о том, что "Украина не имеет права на существование как государство".

Авторы доклада призывают мировых лидеров повлиять на Россию. Заявляется, что это первый независимый доклад о геноциде в Украине.

New Lines Institute for Strategy and Policy и Центр по правам человека имени Рауля Валленберга ранее готовили доклады о геноциде в китайской провинции Синьцзян и в Мьянме.

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