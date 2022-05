Эксперты: Россия нарушила конвенцию ООН о геноциде

В докладе американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека имени Рауля Валленберга заявляется о том, что Россия в войне в Украине совершает действия, направленные на уничтожение украинского народа, и подстрекает к геноциду. Об этом рассказали на CNN.