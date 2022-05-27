Эксперты: Россия нарушила конвенцию ООН о геноциде

Доклад составили около 30 ведущих юристов и экспертов по геноциду. По их мнению, Россия нарушила вторую и третью статьи Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Это, сказано в докладе, доказывается массовыми убийствами мирных жителей, насильственными депортациями и антиукраинской риторикой. Например, приводятся слова Владимира Путина о том, что "Украина не имеет права на существование как государство".

Авторы доклада призывают мировых лидеров повлиять на Россию. Заявляется, что это первый независимый доклад о геноциде в Украине.

New Lines Institute for Strategy and Policy и Центр по правам человека имени Рауля Валленберга ранее готовили доклады о геноциде в китайской провинции Синьцзян и в Мьянме.