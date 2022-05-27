Китай запретил авиакомпаниям России влетать в страну на Boeing и Airbus

Пекин запросил от перевозчиков подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом.

Утверждается, что документ об этом запрете российским авиакомпаниям разослали на этой неделе.

"По нему Boeing запрещается летать через Поднебесную. Позже в Китае уточнили – пролетать все же можно, но только транзитом. Власти страны требуют, чтобы у воздушных судов из России не было двойной регистрации Бермудские острова-Россия, как сейчас", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что авиакомпании подчинились бы требованиям, но сделать этого не могут – исключать страны из регистрации могут только лизингодатели. А лизингодатели большинства российских Boeing поддерживают санкции. При этом на сегодня почти у всех грузовых авиакомпаний самолеты Boeing в лизинге.