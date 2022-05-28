LTV: Выступление Иесалниекса об оккупантах попало в поле зрения Службы госбезопасности

Часть коллег по Сейму из оппозиции, а также часть общества расценили эти заявления как высказывания против русскоязычных Латвии. Оппозиционные депутаты спросили, не призывает ли Иесалниекс к этническим чисткам.

Выступление политика также попало в поле зрения Службы государственной безопасности (VDD).

"Я их ненавижу. Оккупантам нет места в Латвии, и я надеюсь, что когда-нибудь все дети в Латвии смогут расти в такой среде, как Алдис Гобземс, где 95% - латыши", - заявил политик.

Это только часть выступления в дебатах, в котором Иесалниекс упомянул жизнь в Кулдиге, где много латышей, и сравнил ее с Вентспилсом, где этнический состав населения - половина на половину.

Политолог Юрис Розенвалдс заявил LTV, что контекст выступления депутата сигнализировал о том, что тот назвал всех нелатышей оккупантами. "В данном случае, я думаю, мы имеем дело с таким откровенным языком ненависти. Есть целая группа людей, которых господин Иесалниекс совершенно открыто ненавидит", - сказал политолог.

Анхелита Каменска, руководитель Латвийского центра по правам человека, отметила, что нелегко оценить, было ли сказанное депутатом незаконным.

Выступление депутата попало в поле зрения Службы государственной безопасности, однако она пока воздерживается от комментариев.

Подробнее в сюжете программы Panorāma на латышском языке: