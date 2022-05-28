Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов за экранизацию "Щелкунчика" с крысами-нацистами

С тех пор государство из года в год финансирует фильмы, посвященные военным подвигам, "традиционным семейным ценностям" и "противодействию попыткам фальсификации истории". А в 2022 году приоритет отдадут картинам, в которых Россия представлена как "современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации".

"С чего вдруг государство должно давать деньги на свободу художника? - так в 2017 году о работе по госзаказу говорил режиссер Андрей Кончаловский. - Знаете, все великие произведения созданы по заказу. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль писали только по заказу. Им четко говорили, что делать. Мало того, Сикстинскую капеллу Микеланджело расписывал под бдительным оком инквизиции. И неплохо получилось, правда?".

Андрей Кончаловский ФОТО: скриншот видео с YouTube

Кончаловский и сам стал одним из режиссеров, чьи проекты регулярно поддерживает Минкульт. Компании режиссера исправно получали из бюджета средства на проекты - хотя и прогосударственной повестке в основном не соответствовали. При этом сам Кончаловский поддерживал и присоединение Крыма, и Владимира Путина. "Чем дольше он будет у власти, тем лучше для России", - говорил режиссер.

С 2015 года Кончаловский получил на свои фильмы из бюджета почти 300 миллионов рублей. Проекты были в основном удачными. Например, его картина "Рай" - драма о Второй мировой войне, где в главной роли снялась жена Кончаловского, Юлия Высоцкая, — завоевала на Венецианском фестивале "Серебряного льва" за режиссуру. На этот фильм государство выделило около 30 миллионов рублей из бюджета.

А в 2018 году "Продюсерский центр Андрея Кончаловского" получил невозвратную субсидию в 70 миллионов рублей на "Дорогих товарищей". Минкульт неожиданно поддержал фильм о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Спустя два года картине дополнительно выделили 10 миллионов рублей на "финансовое обеспечение расходов, связанных с прокатом". Фильм вошел в шорт-лист "Оскара" и взял специальный приз жюри на Венецианском фестивале.

Были и менее заметные работы — например, в 2015 году "Кинокомпании Андрея Кончаловского" выделили из бюджета 30 миллионов рублей на фильм "Жанры". В 2017-м уже на "Жанры-2" (позже фильм переименовали в "Киноальманах Один") министерство выделило еще 30 миллионов. Однако на сайте Кончаловского упоминаются только одни "Жанры" — сборник короткометражек семи начинающих режиссеров, "которые размышляют на тему того, что происходит, когда человек остается наедине с самим собой". Причем одним из авторов сценария и режиссеров фильма стала дочь режиссера, Наталья Михалкова-Кончаловская. Сборы с проката картины составили всего 60 тысяч рублей.

Впрочем, государственные деньги в большинстве случаев не покрывали и половину бюджета фильмов Кончаловского. Например, бюджет картины "Грех" составил почти 800 миллионов рублей, "Рая" — около 288 миллионов рублей (при мировых сборах около 109 миллионов рублей по курсу на конец 2016 года), а "Дорогих товарищей" — 150 миллионов рублей.