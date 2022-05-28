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Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов за экранизацию "Щелкунчика" с крысами-нацистами

Андрей Кончаловский ФОТО: Кадр из видео

Как Андрей Кончаловский задолжал ВЭБу 130 миллионов долларов за сказку с крысами-нацистами. А теперь не может их вернуть Расследование "Трансперенси Интернешнл - Россия" публикует "Медуза"

В конце 2000-х Андрей Кончаловский выпустил свой самый амбициозный проект - масштабную экранизацию "Щелкунчика" с голливудскими актерами и передовой графикой. На этот фильм режиссер взял кредит в государственном ВЭБе, однако "Щелкунчик" провалился в прокате, и вернуть деньги не удалось. Как выяснили в "Трансперенси Интернешнл - Россия", сейчас Кончаловский должен госкорпорации почти 130 миллионов долларов (примерно столько же составляет весь государственный бюджет на производство кино в 2021 году). "Медуза" публикует текст аналитика "Трансперенси Интернешнл - Россия" Лизаветы Цыбулиной о том, как Кончаловский получил деньги на "Щелкунчика" в свой офшор - и как ВЭБ пытается их вернуть.

Минкульт дает добро

Десять лет назад российское Министерство культуры решило, что должно само определять темы фильмов, которые получат поддержку из бюджета. Сначала Владимир Мединский (тогда - министр культуры) обещал, что приоритет будет у "социально значимых тем" и "образовательных проектов". Но спустя год - когда появился первый список этих тем — оказалось, что государство интересуют фильмы скорее патриотические, а не социальные. Например, о "братстве народов", "достижениях советской космонавтики" и "военной славе России".

С тех пор государство из года в год финансирует фильмы, посвященные военным подвигам, "традиционным семейным ценностям" и "противодействию попыткам фальсификации истории". А в 2022 году приоритет отдадут картинам, в которых Россия представлена как "современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации".

"С чего вдруг государство должно давать деньги на свободу художника? - так в 2017 году о работе по госзаказу говорил режиссер Андрей Кончаловский. - Знаете, все великие произведения созданы по заказу. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль писали только по заказу. Им четко говорили, что делать. Мало того, Сикстинскую капеллу Микеланджело расписывал под бдительным оком инквизиции. И неплохо получилось, правда?".

Андрей Кончаловский ФОТО: скриншот видео с YouTube

Кончаловский и сам стал одним из режиссеров, чьи проекты регулярно поддерживает Минкульт. Компании режиссера исправно получали из бюджета средства на проекты - хотя и прогосударственной повестке в основном не соответствовали. При этом сам Кончаловский поддерживал и присоединение Крыма, и Владимира Путина. "Чем дольше он будет у власти, тем лучше для России", - говорил режиссер.

С 2015 года Кончаловский получил на свои фильмы из бюджета почти 300 миллионов рублей. Проекты были в основном удачными. Например, его картина "Рай" - драма о Второй мировой войне, где в главной роли снялась жена Кончаловского, Юлия Высоцкая, — завоевала на Венецианском фестивале "Серебряного льва" за режиссуру. На этот фильм государство выделило около 30 миллионов рублей из бюджета.

А в 2018 году "Продюсерский центр Андрея Кончаловского" получил невозвратную субсидию в 70 миллионов рублей на "Дорогих товарищей". Минкульт неожиданно поддержал фильм о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Спустя два года картине дополнительно выделили 10 миллионов рублей на "финансовое обеспечение расходов, связанных с прокатом". Фильм вошел в шорт-лист "Оскара" и взял специальный приз жюри на Венецианском фестивале.

Были и менее заметные работы — например, в 2015 году "Кинокомпании Андрея Кончаловского" выделили из бюджета 30 миллионов рублей на фильм "Жанры". В 2017-м уже на "Жанры-2" (позже фильм переименовали в "Киноальманах Один") министерство выделило еще 30 миллионов. Однако на сайте Кончаловского упоминаются только одни "Жанры" — сборник короткометражек семи начинающих режиссеров, "которые размышляют на тему того, что происходит, когда человек остается наедине с самим собой". Причем одним из авторов сценария и режиссеров фильма стала дочь режиссера, Наталья Михалкова-Кончаловская. Сборы с проката картины составили всего 60 тысяч рублей.

Впрочем, государственные деньги в большинстве случаев не покрывали и половину бюджета фильмов Кончаловского. Например, бюджет картины "Грех" составил почти 800 миллионов рублей, "Рая" — около 288 миллионов рублей (при мировых сборах около 109 миллионов рублей по курсу на конец 2016 года), а "Дорогих товарищей" — 150 миллионов рублей.

Эти фильмы частично спонсировал благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" олигарха Алишера Усманова. «Мы сработались с Алишером Усмановым. Нас с ним объединяет то, что мы оба любопытные. И любопытство не в том, понравится этот фильм или нет, а в том, сможем ли мы напомнить зрителю еще раз, что он должен задуматься о смысле жизни", - рассказывал о своей совместной работе с миллиардером Кончаловский.

Режиссер признавался, что выделенные Усмановым средства невозвратные: "Я говорю ему, что он не получит своих денег обратно. Он замирает на несколько секунд, а потом отвечает: "Черт с тобой". Зато в одном из фильмов — "Грех" — Усманов получил статус генерального продюсера, а его имя стояло на афише рядом с именем Кончаловского.

Компании Кончаловского получали бюджетные деньги не только на фильмы

В 2016 году Минкульт выделил "Фонду Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств" более 29 миллионов рублей — на подготовку и проведение юбилейного концерта в честь 70-летия патриарха Кирилла.

Кроме того, Кончаловский вместе с руководителем Третьяковки Зельфирой Трегуловой, дирижером Валерием Гергиевым и танцовщиком Николаем Цискаридзе в 2017 году стал учредителем компании "Русские сезоны", которая проводит одноименные фестивали в разных городах мира с участием российских артистов. Государство финансирует "Русские сезоны" из федерального бюджета — с 2017 года организация получила девять субсидий на полтора миллиарда рублей.

В январе 2022-го президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении организации. Скорее всего, из-за фестиваля оперы и балета "Херсонес", проводящегося в Севастополе, одним из организаторов которого являются "Русские сезоны".

Андрей Кончаловский — вместе с братом Никитой Михалковым — также пытался создать за бюджетный счет сеть отечественного фастфуда "Едим дома". Режиссеры даже направили президенту письмо с просьбой проинвестировать проект на сумму около миллиарда рублей. Однако государство проект не поддержало.

Фантазия на 90 миллионов долларов

Идею перенести на экран какой-нибудь из балетов Чайковского Кончаловский, по его словам, вынашивал 40 лет. Тогда 32-летний Кончаловский вместе со своим отцом Сергеем Михалковым и режиссером Андреем Тарковским написал первый пробный сценарий — но не сложилось. Кончаловский несколько раз возвращался к этой идее — и в итоге понял, что именно хочет снять: мюзикл по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" и музыки Чайковского.

Местом действия для интерпретации немецкого классика была выбрана Вена. Замысел Крысиного короля в экранизации — совершить "крысификацию", то есть превратить всех людей в крыс. Несмотря на явную аллюзию на тоталитаризм и диктатуру (крысы в фильме Кончаловского разгуливают в форме, очень похожей на нацистскую), сам режиссер о главной идее картины отзывался так: "Это кино об одиночестве, которое испытывает ребенок, если его дома не слышат".

"Нашей целью было создать такой мир, в котором фантазия переплеталась бы с реальностью, как это всегда бывает у детей. Игрушки будят в детях воображение, вот и мы, как дети, получив в свое распоряжение такие невероятные технологические средства, решили поиграть с этими игрушками и дали абсолютную свободу своей фантазии", - рассказывал он.

Во время съемок фильма, по утверждению режиссера, использовалась "самая дорогая компьютерная графика" - ее делал Джон Стивенсон, который ранее отвечал за спецэффекты в "101 далматинце" и фильме "Бейб". "Я подумал: ну как же так? Чтобы моя обезьяна не имела мимики настоящей? Чтобы у нее была резиновая морда, как в старой "Планете обезьян"? Стал искать деньги. И теперь вы смотрите на эту шимпанзе, и вам даже в голову не приходит, как это сделано", — гордился режиссер.

Кончаловский подчеркивал, что в создании "Щелкунчика" принимали участие "лучшие мастера Голливуда": исполнительный продюсер — Мориц Борман ("Терминатор"), автор либретто — Тим Райс ("Король Лев", "Иисус Христос — суперзвезда"). Главная роль досталась Эль Фаннинг — фильм снимали на английском языке, да и премьера в США была на месяц раньше российской.

"Ну когда деньги есть, можно собрать команду. Не так сложно, если ты можешь платить зарплату этим людям", - признавался Кончаловский в интервью «Афише».

Видео: трейлер фильма

Скромных субсидий на такой проект не хватило бы, но в итоге "Щелкунчик" все равно сняли на государственные деньги. Только на этот раз Кончаловский решил не обращаться в Минкульт, а пошел другим путем.

Кто выделил деньги на производство фильма с "невероятными технологическими средствами", режиссер поначалу не спешил раскрывать. В интервью "Российской газете" Кончаловский на вопрос о финансировании отвечал: "Американские деньги, американские актеры, наши композитор и режиссер. Снят на английском языке".

Однако, когда в кинотеатрах стали показывать трейлер фильма, оказалось, что тот начинается с заставки "Создан при поддержке Внешэкономбанка". Ни о каких иностранных деньгах речи не шло.

Через две недели после выхода фильма в иностранный прокат — в начале декабря 2010 года — газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу банка сообщила, что ВЭБ не просто поддержал фильм, а выступил его главным спонсором — причем с самого старта производства в 2007 году. Это в комментарии изданию подтвердил и гендиректор "Продюсерского центра Андрея Кончаловского" Евгений Степанов: "Щелкунчик" снимался в основном за счет средств ВЭБа (при общем бюджете фильма в 90 миллионов долларов).

В статье говорилось именно о безвозмездной спонсорской поддержке, однако о конкретных суммах речи не шло. Через несколько дней после публикации в "Ведомостях" газета "Коммерсант" уточнила: речь идет все-таки не о спонсорской поддержке, ВЭБ выдал компании Кончаловского кредит на 50 миллионов долларов. Однако его условия оставались нераскрытыми.

Еще около 30 миллионов долларов на сказку выделили частные инвесторы. По данным "Коммерсанта", ими стали сам Кончаловский и Пол Лоуин, британский продюсер не самых заметных фильмов. Он же продюсировал фильм Кончаловского "Лев зимой", вышедший в 2003 году. Режиссер признавался, что первоначально рассчитывал снять картину только на деньги ВЭБа, "но, видит бог, это невозможно".

Основная функция самого ВЭБа — инвестиционные проекты. При этом в ключевых направлениях, куда корпорация может инвестировать, кинопроизводства никогда не было. Исключением могли стать лишь проекты, одобренные наблюдательным советом банка, который возглавляет Владимир Путин. Вероятно, у наблюдательного совета не возникло сомнений насчет проекта Кончаловского. Более того, по словам гендиректора "Продюсерского центра Андрея Кончаловского" Евгения Степанова, позже ВЭБ выделил дополнительные средства на "Щелкунчика" — 10,9 миллиона долларов на конвертацию фильма в 3D-формат.

В итоге "Щелкунчик и Крысиный король" стал самым дорогим фильмом в истории российской киноиндустрии. Например, бюджет "Утомленных солнцем — 2" Никиты Михалкова, который тоже финансировал ВЭБ, составил от 40 до 55 миллионов долларов; "Обитаемый остров" Федора Бондарчука стоил 36,5 миллиона долларов, его же "Сталинград" — 30 миллионов долларов.

Закрыть огромный кредит авторы "Щелкунчика" рассчитывали из сборов в прокате, писал "Коммерсант". Но, несмотря на рекордный бюджет, фильм с треском провалился. Сборы в США составили всего 196 тысяч долларов.

Причиной неудачи на американском рынке Кончаловский назвал недостаточное вложение денег в рекламу - пять миллионов долларов - и негативные отзывы критиков: "Зритель не пошел, потому что критика по картине была очень негативная. Я так считаю, она просто не поняла картину, абсолютно. Я, в общем, делал веселую сказку, а критики почему-то решили, что это страшно мрачное кино".

"Полубредовая грандиозная феерия от неугомонного русского режиссера… наполненная образами из кошмаров о Холокосте и наркотрипов", — писал Entertainment Weekly. "Щелкунчик" с аллегориями на нацизм… нечто корявое, чахлое и неправильное, что-то, чему нельзя было позволить увидеть свет", - отзывался Slate.

"Режиссер демонстрирует неоспоримые амбиции в попытке переизобрести любимую классику. Но это будет слабым утешением для измученной психики его молодых зрителей", — говорится в рецензии Hollywood Reporter.

После провала в Америке Кончаловский возлагал надежды на Европу, Азию и Россию, но и тут "Щелкунчик" не окупился: мировые сборы составили чуть больше 15 миллионов долларов, из них в России — 13,7 миллиона.

На сайте международного рейтинга IMDb фильм оценили в 4,2 балла из 10, на "Кинопоиске" — 2,9 балла из 10. "Щелкунчика" даже номинировали на премию "Золотая малина" за "Худшее использование 3D". Правда, и тут фильм не смог победить.

Андрей Кончаловский ФОТО: Кадр из видео

Деньги ушли в офшор — и не вернулись

В декабре 2020-го ВЭБ подал иск по поводу "Щелкунчика" в Высокий суд Каймановых островов, удалось выяснить расследователям из "Трансперенси Интернешнл — Россия".

Согласно документам из реестра судебных решений офшора, Андрей Кончаловский пришел с идеей "Щелкунчика" в ВЭБ ориентировочно в 2006 году. Год спустя Кончаловский открыл в офшорной зоне на Каймановых островах компанию Nutcracker Holdings Limited ("Щелкунчик Холдингс Лимитед") специально для получения финансирования на производство фильма. Еще две компании выступили сопродюсерами киноленты: Noisette Film Productions, которую в 2006-м Кончаловский открыл в Англии, и венгерская HCC Media Group Limited. В процесс создания сценария была вовлечена и Creativity Limited, тоже зарегистрированная в офшоре — на Британских Виргинских островах. По данным ВЭБа, эта компания могла также принадлежать Кончаловскому.

В середине мая 2007-го Nutcracker Holdings Limited подала заявку на получение кредита на производство фильма. Уже в начале июня ВЭБ и Nutcracker заключили соглашение о финансировании, по которому корпорация обязалась предоставить кредит в 50 миллионов долларов с фиксированной процентной ставкой 6,5% годовых. По условиям договора, деньги нужно было вернуть ВЭБу до 1 мая 2010 года.

В качестве условия выдачи кредита ВЭБ потребовал ввести в управление компанией двух своих сотрудников — Анатолия Балло и Олега Никанова. Анатолий Балло, теперь уже бывший зампредседателя Внешэкономбанка, дважды оказывался в статусе подозреваемого по уголовным делам. Так, в 2012 году он был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере: следствие подозревало, что Балло похитил 14 миллионов долларов и разместил их на офшорных счетах в швейцарских банках. Однако через три года уголовное преследование Балло прекратили "в связи с отсутствием состава преступления", как объяснял его защитник.

В следующий раз Балло оказался подозреваемым в 2020 году — на этот раз по делу о растрате в особо крупном размере. 21 февраля Мещанский суд Москвы прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности. С должности зампредседателя Внешэкономбанка Балло ушел в 2016 году, с тех пор о его новых местах работы не сообщалось.

Олег Никанов также ушел с поста первого зампреда банка "Глобэкс" ("дочки" ВЭБа) в 2016 году. Чем он сейчас занимается, неизвестно.

Еще одним условием, выдвинутым ВЭБом, был специальный счет, на который должен был идти весь доход от дистрибуции "Щелкунчика", следует из судебных документов. Этот же счет должен был использоваться для погашения кредита. Кроме того, ВЭБ получил права на фильм, а Nutcracker и другие компании, связанные с созданием и продакшном картины, — отзывные лицензии на продолжение производства и дистрибуции "Щелкунчика".

Летом 2009 года ВЭБ подал первый иск к Nutcracker Holdings Limited о выплате процентов по кредиту, но Кончаловский попросил отсрочить дату выплат. И аргументировал это тем, что дата выхода «Щелкунчика» откладывается, чтобы избежать конкуренции с "Аватаром" Джеймса Кэмерона — ставшим впоследствии самым кассовым фильмом в истории кино. Корпорация пошла навстречу режиссеру, и срок выплаты отложили до 28 апреля 2011 года.

Но это не помогло. Когда стало ясно, что "Щелкунчик" провалился в прокате, а денег на возвращение кредита нет, Андрей Кончаловский начал долгие переговоры. С середины 2011-го до середины 2014-го Nutcracker Holdings Limited вела переговоры с ВЭБом о реструктуризации долга — впрочем, они закончились ничем. В 2015 году "Ведомости" со ссылкой на свои источники писали, что с режиссером "достигнуты определенные договоренности" по долгу, однако и они, по всей видимости, не увенчались успехом.

10 мая 2016 года ВЭБ направил Nutcracker Holdings Limited официальное требование о выплате почти 92 миллионов долларов и более чем 500 тысяч евро — сумма включала накопившиеся проценты, пени за просрочку и некие расходы, понесенные истцом. Между тем задолженность по кредитному договору продолжала увеличиваться — в результате начисления процентов.

Корпорация не получила никакого ответа от компании с Каймановых островов. Но уже спустя неделю после предъявления этих требований сотрудники ВЭБа лично встретились с Кончаловским, говорится в поданном ВЭБом судебном иске. Однако эта встреча, следует из него, тоже ни к чему не привела.

Кроме того, выяснилось, что на специальный счет не поступило ни копейки от показов "Щелкунчика" в России, а это примерно 13,7 миллиона долларов — больше 90% всех кассовых сборов фильма по всему миру. За весь срок действия кредита ВЭБ получил со счета только 1,4 миллиона долларов (возможно, это были средства со сборов в США). Также ВЭБу достались права на фильм — их оценили в один миллион долларов.

На конец 2020 года Nutcracker Holdings Limited должна была ВЭБу уже 127,8 миллиона долларов (включая основной долг, проценты и судебные издержки). Но к тому моменту компания уже закрылась — ее исключили из реестра Каймановых островов за неуплату ежегодных взносов.

Тогда ВЭБ и решил обратиться в суд островного государства, чтобы попытаться восстановить Nutcracker Holdings Limited в реестре, а затем назначить официальных ликвидаторов, которые могли бы вернуть часть средств. Например, установить связи этой компании с другими участниками производства "Щелкунчика" и продать их активы.

Представители Андрея Кончаловского и его компаний, а также ВЭБ не ответили на запросы о комментарии. На какой стадии сейчас находится судебный процесс — неизвестно.

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