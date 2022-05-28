Кончаловский должен госкорпорации 130 млн долларов за экранизацию "Щелкунчика" с крысами-нацистами

В следующий раз Балло оказался подозреваемым в 2020 году — на этот раз по делу о растрате в особо крупном размере. 21 февраля Мещанский суд Москвы прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности. С должности зампредседателя Внешэкономбанка Балло ушел в 2016 году, с тех пор о его новых местах работы не сообщалось.
Олег Никанов также ушел с поста первого зампреда банка "Глобэкс" ("дочки" ВЭБа) в 2016 году. Чем он сейчас занимается, неизвестно.
Еще одним условием, выдвинутым ВЭБом, был специальный счет, на который должен был идти весь доход от дистрибуции "Щелкунчика", следует из судебных документов. Этот же счет должен был использоваться для погашения кредита. Кроме того, ВЭБ получил права на фильм, а Nutcracker и другие компании, связанные с созданием и продакшном картины, — отзывные лицензии на продолжение производства и дистрибуции "Щелкунчика".
Летом 2009 года ВЭБ подал первый иск к Nutcracker Holdings Limited о выплате процентов по кредиту, но Кончаловский попросил отсрочить дату выплат. И аргументировал это тем, что дата выхода «Щелкунчика» откладывается, чтобы избежать конкуренции с "Аватаром" Джеймса Кэмерона — ставшим впоследствии самым кассовым фильмом в истории кино. Корпорация пошла навстречу режиссеру, и срок выплаты отложили до 28 апреля 2011 года.
Но это не помогло. Когда стало ясно, что "Щелкунчик" провалился в прокате, а денег на возвращение кредита нет, Андрей Кончаловский начал долгие переговоры. С середины 2011-го до середины 2014-го Nutcracker Holdings Limited вела переговоры с ВЭБом о реструктуризации долга — впрочем, они закончились ничем. В 2015 году "Ведомости" со ссылкой на свои источники писали, что с режиссером "достигнуты определенные договоренности" по долгу, однако и они, по всей видимости, не увенчались успехом.
10 мая 2016 года ВЭБ направил Nutcracker Holdings Limited официальное требование о выплате почти 92 миллионов долларов и более чем 500 тысяч евро — сумма включала накопившиеся проценты, пени за просрочку и некие расходы, понесенные истцом. Между тем задолженность по кредитному договору продолжала увеличиваться — в результате начисления процентов.
Корпорация не получила никакого ответа от компании с Каймановых островов. Но уже спустя неделю после предъявления этих требований сотрудники ВЭБа лично встретились с Кончаловским, говорится в поданном ВЭБом судебном иске. Однако эта встреча, следует из него, тоже ни к чему не привела.
Кроме того, выяснилось, что на специальный счет не поступило ни копейки от показов "Щелкунчика" в России, а это примерно 13,7 миллиона долларов — больше 90% всех кассовых сборов фильма по всему миру. За весь срок действия кредита ВЭБ получил со счета только 1,4 миллиона долларов (возможно, это были средства со сборов в США). Также ВЭБу достались права на фильм — их оценили в один миллион долларов.
На конец 2020 года Nutcracker Holdings Limited должна была ВЭБу уже 127,8 миллиона долларов (включая основной долг, проценты и судебные издержки). Но к тому моменту компания уже закрылась — ее исключили из реестра Каймановых островов за неуплату ежегодных взносов.
Тогда ВЭБ и решил обратиться в суд островного государства, чтобы попытаться восстановить Nutcracker Holdings Limited в реестре, а затем назначить официальных ликвидаторов, которые могли бы вернуть часть средств. Например, установить связи этой компании с другими участниками производства "Щелкунчика" и продать их активы.
Представители Андрея Кончаловского и его компаний, а также ВЭБ не ответили на запросы о комментарии. На какой стадии сейчас находится судебный процесс — неизвестно.
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