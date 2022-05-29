Вс, 29.05.2022
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Юрий Борин, даугавпилчанин

Скончалась актриса Аусма Кантане, вдова Иманта Зиедониса

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

29 мая в возрасте 80 лет ушла из жизни латвийская актриса Аусма Кантане, сообщает служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Аусма Кантане уже несколько десятилетий являлась общественным деятелем, политиком и актрисой театра "Дайлес". Ранее она состояла во фракции Jaunais laiks ("Новое время").

В 1993 году Кантане получила премию "Ночь лицедеев" за роль актрисы второго плана в спектакле "Геста Берлингс", а в 1994 году ей вручили премию "Актриса года" за роли в спектаклях театра "Дайлес" "В огне", "Все деревья от Бога" и "Железная магнолия".

18 ноября 2017 года она была награждена орденом Трех звезд III степени.

Аусма Кантане была вдовой поэта Иманта Зиедониса.

TVNET выражает соболезнования родным, близким и поклонникам таланта актрисы.

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