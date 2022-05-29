Скончалась актриса Аусма Кантане, вдова Иманта Зиедониса
29 мая в возрасте 80 лет ушла из жизни латвийская актриса Аусма Кантане, сообщает служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
29 мая в возрасте 80 лет ушла из жизни латвийская актриса Аусма Кантане, сообщает служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
Аусма Кантане уже несколько десятилетий являлась общественным деятелем, политиком и актрисой театра "Дайлес". Ранее она состояла во фракции Jaunais laiks ("Новое время").
В 1993 году Кантане получила премию "Ночь лицедеев" за роль актрисы второго плана в спектакле "Геста Берлингс", а в 1994 году ей вручили премию "Актриса года" за роли в спектаклях театра "Дайлес" "В огне", "Все деревья от Бога" и "Железная магнолия".
18 ноября 2017 года она была награждена орденом Трех звезд III степени.
Аусма Кантане была вдовой поэта Иманта Зиедониса.
TVNET выражает соболезнования родным, близким и поклонникам таланта актрисы.
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