Скончалась актриса Аусма Кантане, вдова Иманта Зиедониса

Аусма Кантане уже несколько десятилетий являлась общественным деятелем, политиком и актрисой театра "Дайлес". Ранее она состояла во фракции Jaunais laiks ("Новое время").

В 1993 году Кантане получила премию "Ночь лицедеев" за роль актрисы второго плана в спектакле "Геста Берлингс", а в 1994 году ей вручили премию "Актриса года" за роли в спектаклях театра "Дайлес" "В огне", "Все деревья от Бога" и "Железная магнолия".