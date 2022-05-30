На Каннском кинофестивале победил фильм с Вуди Харрельсоном "Треугольник печали"

"Золотую пальмовую ветвь" получил фильм "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Для режиссера это уже третья награда в Каннах. В 2017 году "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм Эстлунда "Квадрат", а в 2014 году он стал победителем секции фестиваля "Особый взгляд" за картину "Форс-мажор".

"Треугольник печали" - драма с Вуди Харрельсоном в одной из главных ролей. По сюжету фильма после крушения яхты на необитаемом острове оказались пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица. Премьера картины состоялась 21 мая.

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