На Каннском кинофестивале победил фильм с Вуди Харрельсоном "Треугольник печали"
28 мая жюри 75-го Каннского кинофестиваля объявило победителей, пишет "Правила жизни".
28 мая жюри 75-го Каннского кинофестиваля объявило победителей, пишет "Правила жизни".
Для режиссера это уже третья награда в Каннах. В 2017 году "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм Эстлунда "Квадрат", а в 2014 году он стал победителем секции фестиваля "Особый взгляд" за картину "Форс-мажор".
"Треугольник печали" - драма с Вуди Харрельсоном в одной из главных ролей. По сюжету фильма после крушения яхты на необитаемом острове оказались пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица. Премьера картины состоялась 21 мая.
Галерея: закрытие 75-го Каннского кинофестиваля
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