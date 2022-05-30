Оспа обезьян. Как распознать и чем лечить

Согласно оценке этой европейской структуры, "передача заболевания происходит путем тесных контактов через слизистую оболочку или кожу с инфицированным материалом из очага поражения или воздушно-капельным путем во время длительного контакта лицом к лицу".

Прививка против нормальной оспы поможет и против оспы обезьян

Вирус оспы обезьян (Monkeypox virus) был обнаружен в 1958 году в Западной и Центральной Африке. В других странах он крайне редок. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прививка против нормальной оспы помогает и против оспы обезьян, поскольку вирусы оспы - человека и обезьян - являются родственными. Из-за того, что оспа опасна и заразна, ВОЗ в 1966 году начал всемирную кампанию вакцинации против этого вируса. Она принесла результаты: в 1980 году ВОЗ объявила нормальную оспу заболеванием, которое человечеству удалось победить. С тех пор прививки против нее больше не делают.

Исключением являются лишь люди, работающие в лабораториях с вакцинами против вирусов. Но прививка против оспы - не только лишь профилактика. Она помогает в том, чтобы не допустить распространения болезни даже спустя четыре дня после инфицирования. Около 70 процентов человечества больше не имеют эффективной прививки против оспы. К такому выводу пришли британские ученые, которые в июле 2020 года представили результаты своего исследования в специализированном журнале Vaccine.

Повреждения на коже человека, заболевшего оспой обезьяны ФОТО: DW

ECDC уже разработало ряд рекомендаций. Среди них кольцевая вакцинация - всех персон, которые контактировали с инфицированными, чтобы создать иммунитет. В Великобритании ее уже проводят. Вакцина против оспы была и есть в наличии. ВОЗ создала определенные запасы этого препарата. Многие страны, такие как США, Германия, Австрия, Швейцария, тоже имеют свои резервы вакцины от нормальной оспы. Эпидемию этого заболевания эксперты считают маловероятной.

Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян относится к зоонозам - болезням, которые передаются человеку от животных, прежде всего - от обезьян и различных грызунов. Инфекция передается через зараженных животных, их кровь и выделения. Вирус может передаваться и через мясо таких животных. Инкубационный период при оспе обезьян длится от 7 до 21 дня. Болезнь может передаваться и от человека к человеку, но крайне редко. Если этот вирус будет передаваться от человека к животному и распространится в популяции животных, то возникнет опасность того, что болезнь в Европе может стать эндемичной.

Первые симптомы при оспе обезьян - температура, головные и мышечные боли, а также боли в спине. Воспаляются лимфоузлы. На коже появляется сыпь и повреждения. В зависимости от того, на какой стадии находится заболевание, кожная сыпь напоминает ту, что возникают при ветрянке или сифилисе. Могут возникнуть узелки, волдыри и гнойные образования.