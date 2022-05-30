В Лувре совершено нападение на "Мону Лизу"

Напавший был переодет в старушку. По словам очевидцев, мужчина встал с инвалидной коляски, скинул парик и с тортом в руке направился прямо к "Моне Лизе".

"Это просто сумасшествие для меня, но мужчина, одетый как старушка, выпрыгнул из инвалидного кресла и попытался разбить пуленепробиваемое стекло "Моны Лизы", - рассказал свидетель происшествия.

Картина не пострадала. Она много лет хранится под стеклом.

Напомним, это не первый акт вандализма по отношению к полотну да Винчи. В 1956 году нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее кислотой. В том же году в картину бросили камень, что повредило слой краски у локтя изображенной на полотне девушки.

После этого происшествия "Джоконду" поместили под пуленепробиваемое стекло, которое в дальнейших случаях ее защищало: в 1974 году посетительница пыталась распылить на полотно красную краску, а в 2009 году женщина запустила в стекло глиняной чашкой.