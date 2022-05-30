Латвийский актер Андрис Лиелайс "сбежал" из России и готовится отказаться от гражданства

В интервью телеканалу TV3 Андрис Лиелайс рассказал, что недавно вернулся в Латвию, уехав из России "без документов и разрешения на выезд". Он объяснил, что

высказал осуждение войны России с Украиной, после чего ему поступил "серьезный звонок со словами о том, что он должен исчезнуть".

Актер попал в Латвию через Беларусь и Литву с помощью друзей.

В настоящее время он остановился у друзей и думает о том, как перевезти семью из России в Латвию и обеспечить стабильный источник дохода.

Описывая ситуацию в Москве, Лиелайс указал, что люди в российской столице "не затронуты войной" и "там все день и ночь бьются, чтобы, не дай Бог, никого не коснулись бы отголоски войны".

Он отметил, что в настоящий момент, "когда вы открываете рот против существующей власти", Кремль ищет различные финансовые поводы, чтобы показать, что система сильна во всех сферах.

Андрис Лиелайс утверждает, что написал заявление на отказ от российского гражданства, потому что больше не хочет никакой связи с Россией.

"Ничего не хочу слышать о России.

Против России как страны - все кончено на время этого режима. Юридически осталось только российское гражданство, которое мне автоматически предоставили в 90-е благодаря тому, что я жил и работал в России", - рассказал актер.

Лиелайс жил и работал в России около 40 лет.

Андрис Лиелайс был активным гостем на российских пропагандистских каналах, выступая в роли оппозиционера. После посещения передачи на российском телеканале "НТВ Мир", на которой обсуждалась война в Украине, Лиелайс лишился работы и денег - у него обнаружили непогашенную задолженность за 2008 год, из-за которой закрыли счет в банке.