Фото ⟩ Линда Мурниеце сменила имидж

Мурниеце поделилась фотографией новой прически в соцсети Instagram. Снимок она подписала так: "Даже в волосах накапливается грусть. Это мой способ борьбы с ней. Избавиться. От волос и грусти. Неплохо, да? Хоть и был риск, что придется покупать шапки, но кажется, что я обойдусь без них".