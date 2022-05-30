Фото ⟩ Линда Мурниеце сменила имидж
У предпринимательницы и бывшего политика Линды Мурниеце перемены во внешности, пишет Sejas.
У предпринимательницы и бывшего политика Линды Мурниеце перемены во внешности, пишет Sejas.
Мурниеце поделилась фотографией новой прически в соцсети Instagram. Снимок она подписала так: "Даже в волосах накапливается грусть. Это мой способ борьбы с ней. Избавиться. От волос и грусти. Неплохо, да? Хоть и был риск, что придется покупать шапки, но кажется, что я обойдусь без них".
Подписчики предпринимательницы оценили перемены, отметив, что прическа не только стильная, но и подходит Линде.
Напомним, несколько дней назад Линда Мурниеце выступила на форуме Līdere с вдохновляющей лекцией.
Галерея: Форум Līdere-2022
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