Пн, 30.05.2022
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Марко Михкельсон, эстонский политик

Фото ⟩ Линда Мурниеце сменила имидж

Линда Мурниеце на форуме Līdere-2022 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

У предпринимательницы и бывшего политика Линды Мурниеце перемены во внешности, пишет Sejas.

Мурниеце поделилась фотографией новой прически в соцсети Instagram. Снимок она подписала так: "Даже в волосах накапливается грусть. Это мой способ борьбы с ней. Избавиться. От волос и грусти. Неплохо, да? Хоть и был риск, что придется покупать шапки, но кажется, что я обойдусь без них".

Подписчики предпринимательницы оценили перемены, отметив, что прическа не только стильная, но и подходит Линде.

Напомним, несколько дней назад Линда Мурниеце выступила на форуме Līdere с вдохновляющей лекцией.

Галерея: Форум Līdere-2022

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