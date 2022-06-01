Ср, 1.06.2022
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"Вы вдруг поймете, что я латыш": Максим Бусел о съемках в кино и встрече с ОМОНом в Москве

В программе RUS TVNET "Знаменитости на углях" мы предлагаем вам попробовать простые рецепты на каждый день. На этот раз актер театра и кино, музыкант и исполнитель Максим Бусел готовил фаршированные баклажаны на гриле. 

Вместе с ведущей Раисой Смирновой Максим Бусел готовил вегетарианские рулетики из баклажанов на гриле с начинкой из помидоров и рикотты, которые идеально подойдут как закуска к пиву, например, марки Heineken. Подробный рецепт найдете здесь.

Все прошлое лето Максим Бусел провел на съемках сериала в Киеве. Времени было мало. Порой он не успевал выучить текст. Тогда ему разрешили говорить своими словами. 

"Если я скажу своими словами, то вы вдруг поймете, что я латыш,  или латвиец как минимум", - с улыбкой вспоминал Максим, как путался и менял порядок слов в тексте. 

Рулетики из баклажанов ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для приготовления понадобилось 2 маленьких баклажана, нарезанных вдоль тонкими ломтиками, сыр рикотта, чеснок, помидор, свежий базилик, соль, перец, оливковое масло и короткие деревянные шпажки.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во время приготовления Максим Бусел рассказал о своих будущих спектаклях и концертах, вспомнил, как играл в украинском сериале, а однажды в Москве его на улице остановили силовики, попросили показать вещи и документы. 

"Я шел с репетиции... Я репетировал в Театре Наций. Я просто шел по улице у Арбата, и меня просто остановили трое омоновцев... Рядом стояли автозаки. У меня сразу ушла душа в пятки", - вспоминает Максим. 

Все обошлось, артиста отпустили, но волнение он испытал.

Рикотта, перец и соль ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Смотрите, как у Раисы и Максима шли дела на кухне!

Конечно, без подарка от компании Heineken актера со съемок не отпустили.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Максим Бусел в шоу "Знаменитости на углях" 

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