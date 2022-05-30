С 1 сентября дети украинских беженцев будут учиться на латышском

Дети на уровне дошкольного или начального образования могут обучаться и по программе для нацменьшинств на украинском языке, с учетом доли использования латышского языка в учебном процессе, установленной законом.

Украинские учащиеся в новом учебном году также могут продолжить обучение в том же образовательном учреждении, в которое они были зачислены в предыдущем учебном году, если образовательное учреждение предоставляет образовательную программу на государственном или украинском языке. Если это невозможно в прежней школе, самоуправление должно определить другое учебное заведение.

Учебное заведение, которое в предыдущем учебном году осуществляло обучение по программам меньшинств и в дальнейшем обеспечит реализацию лицензированной образовательной программы на государственном или украинском языке, должно связаться с законным представителем несовершеннолетнего и сообщить о необходимости подать письменное заявление об изменении программы.

Если школу нужно поменять, все вопросы о новой школе будет решать ответственное должностное лицо конкретного самоуправления, обратившись в школу, ближайшую к месту жительства учащегося, или в школу, где есть свободные места.

В свою очередь учебное заведение, в котором учился ребенок-беженец из Украины в этом учебном году, информирует ребенка и его законного представителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней после получения конкретной информации, указав всю необходимую информацию о новом учебном заведении - название и адрес электронной почты ответственного должностного лица и номер телефона.

Прием учащегося в новое образовательное учреждение осуществляется на основании письменного заявления учащегося, его родителей или законного представителя руководству образовательного учреждения.

По данным Государственной информационной системы образования, по состоянию на 26 мая 2022 года в латвийских учебных заведениях обучалось 4177 детей-беженцев из Украины. 927 детей изучают программу дошкольного образования на латышском языке, 398 детей - программы для меньшинств. В системе общего образования 1943 ребенка обучаются на латышском языке, а 1348 - по образовательным программам для меньшинств.