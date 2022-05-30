Эмбарго ЕС на российскую нефть может оказаться мягче, чем ожидалось

По словам чиновника, соглашение, которое является более мягким, чем первоначальное, будет включать исключение для нефти, поставляемой по трубопроводу.

В проекте совместного заявления государств-членов ЕС, который был предоставлен информационному агентству DPA, говорится, что соглашение будет охватывать сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства союза, и будет предоставлять временное исключение для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу.

Соглашение было снова пересмотрено после того, как сегодня утром дипломатам ЕС не удалось прийти к компромиссному соглашению, поскольку Венгрия до сих пор не отказалась от своих возражений.